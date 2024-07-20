微軟全球冧機　道指挫377點　納指創近1個月低

微軟視窗系統大故障，影響全球商業營運及公共服務運作，利淡市場氣氛，美股周五(19日)繼續受壓；道瓊斯指數收市報40,287點，跌377點或0.93%，連跌兩日；納斯達克指數收報17,726點，跌144點或0.81%，連跌3日，兼創近1個月新低；而標普500指數同樣連跌3日，收報5,505點，跌39點或0.71%。

總結全星期，道指仍累升逾0.7%，連升3星期。納指及標普500指數則分別跌近3.7%及約2%。

因升級軟件時出現漏洞，引致今次微軟全球冧機的「禍首」，網絡保安服務供應商CrowdStrike，股價收市挫11.1%；相反，競爭對手SentinelOne就急彈7.9%。

至於微軟收市就下跌0.7%。受影響的航空公司中，聯合航空收市轉升3.3%；達美航空亦倒升逾1%，而美國航空跌0.4%。

受微軟冧機拖累，特斯拉據報暫停部分電動車生產線，未知何時才能復工復產，股價急跌4%。另英特爾及英偉達分別倒退5.4%及2.6%。蘋果公司靠穩升0.06%。

外電報道，美國銀行引述EPFR Global資料，截至7月17日止的一周，美股基金錄448億美元流入，是歷來第四多，美國小型股基金亦流入99億美元，亦是歷來第二多。

匯市方面，美元指數曾高見104.42，尾市報104.38。美元兌日圓高見157.86。

債市方面，美國10年期債息最多升6.3個基點，報4.25厘；對息口較敏感的2年期債息升5.6個基點，至4.517厘。

加密貨幣「一哥」比特幣最多彈6.5%，至約6.74萬美元。