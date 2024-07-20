曜熊理財：留意對利率敏感的基金

在發生刺殺美國前總統特朗普未遂事件後，特朗普總統競選活動的支持和曝光度大幅提高，增加了他在今年11月的選舉中連任的機會。相反地，總統拜登的連任競選活動則受到了低於預期的競選募捐籌款成果，以及拜登感染新冠病毒的影響，據報拜登最親密的助手紛紛退出選戰。市場對特朗普勝選的預期已經前所未有的高。

鑑於特朗普勝選機會高漲，市場也更加重視特朗普的演講和政策。特朗普在演講中針對台灣，強調半導體出口到中國、美國境外的半導體生產，以及要求台灣支付美國防費用。因此，納斯達克指數和標準普爾500指數下跌，半導體公司遭受重大損失。相比之下，道瓊斯工業指數的表現略好，因為它更容易受到利率消息的影響，創下新高後才有所回落。恒生指數也抹去了上周的漲幅，在對特朗普的反中政策確定性增加的背景下，跌至約17,400點的較低範圍。日經指數也遭受重大損失，這既源於對美國利率的預期，也源於日本政府干預其貨幣市場，導致日圓持續走強。

隨着各國的利率下調，對利率敏感的基金可留意。理論上，股票和利率通常呈現反向走勢。然而，目前股市創歷史新高，是因為市場已經預期利率會下降。因此，投資者必須謹慎選擇股票，並考慮那些股票是否已經上漲。那些目前負擔沉重的利息但經營良好的公司，有望有良好增長。這些股票通常被忽視，因為其市盈率計算已經將利息成本納入考慮範圍。同時，投資者也需要警惕那些虧損不斷的股票，即使它們的價格已經隨着指數上漲。

曜熊理財策略分析員顥軒