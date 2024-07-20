陳樂怡：美重磅科企估值過高惹憂

隨着美國通脹及就業數據有所回軟，市場預計美國聯儲局年內會減息3次，年底利率降至4.5至4.75厘區間。然而，相信美國經濟只是降溫，並非急劇轉差，年內接連減息的機會不大，對於減息3次的預期或過於進取，較大機會為一至兩次，後續留意8月舉行的Jackson Hole全球央行年會期間，聯儲局主席鮑威爾的講話。

美股資金加快換貨，對利率敏感的中小型股近期明顯跑贏。大型科技股需要持續交出勝預期的業績及指引，才能合理化高估值，考驗愈來愈大。至於美國總統大選，特朗普選情領先，宜留意有機會推升美匯指數及美債孳息率。

港股方面，若然內地重量級會議無驚喜，料恒生指數短期續表現乏力，將下試17,000點心理關口，板塊當中留意出口股或受潛在關稅措施影響。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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