陳鳳珠：內地上半年經濟仍然疲弱

內地第二季經濟增長只有4.7%，為5季以來最低，亦低過市場預期，雖然今年內地首季經濟增長為5.3%，令上半年國內生產總值按年仍能錄得5%的增速，但消費力弱以及房地產投資低迷繼續困擾經濟發展，預期內地或會推出更多刺激經濟措施，以推動全年經濟增長達到5%的目標。

內地上半年的規模以上工業增加值同比上升6%，符合市場預期，其中6月份規模以上工業增加值按年增加5.3%，高過市場預期，或反映工業情況逐步好轉。而上半年全國固定資產投資按年增長3.9%至24.5萬億元人民幣，扣除房地產開發投資的全國固定資產投資同比增長8.5%，顯示內房仍然疲弱，而事實上半年房地產開發投資按年下跌10.1%。另外，上半年社會消費品零售總額按年上升3.7%，低過市場預期，其中6月份的社會消費品零售總額同比只增長2%，反映內需仍然不足。其實，按美元計，6月份內地進口按年減少2.3%，顯示內地需要進一步鞏固內需情況，而出口同比增長8.6%，雖然出口依然強勁，惟美國及歐洲對內地的電動車實施高額進口關稅，其中美國更對內地多項產品提高進口關稅，因此對內地未來的出口或會構成不利。

儘管國統局表示上半年內地經濟運行總體平穩，轉型升級穩步推進，但國外環境仍然複雜，內地的有效需求仍然不足，料內地必須推出更多政策以支持經濟發展。由於內地上半年通脹率只有0.1%，故仍存在放寬貨幣政策的空間，加上外圍方面，歐洲已率先降息，且預期美國今年減息的機會增加，更能提供空間讓內地實施寬鬆的貨幣政策。不過，估計內地仍會以較為靈活的方式以推動資金落入實體經濟，而當中重點為推動消費增加，以及繼續改善房地產情況，即使內地已持續出招以穩定房地產市道，但整體購買力尚未恢復，故推動經濟基本面改善為重中之重，只要就業率提升，以及市場預期房地產前景明朗，內房才有望顯著復甦。

獨立股評人陳鳳珠

(筆者本人並沒有持有上述股票)