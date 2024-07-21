郭家耀：迅銷未來業績前景樂觀

首三季，日本UNIQLO事業分部的收益為7,220億日圓，按年增長1.7%，經營溢利1,278億日圓，按年增長28.3%。第三季度單季業績表現優異，氣溫升高的助益下，主打推出的T恤、BRATOPS、超彈性布料褲裝受顧客青睞，使得同店銷售淨額錄得增長9%。毛利率同比改善4.1個百分點，歸功於減少折扣促銷以消化庫存，使得折扣率改善。銷售、一般及行政開支佔收益比率同比改善2.1個百分點，因收益增長，使得人事費用、租賃費用及廣告宣傳費用比率下降。

海外UNIQLO事業分部方面，收益1.29萬億日圓，按年增長17.8%，經營溢利2,219億日圓，按年增長20.6%。內地及香港市場錄得收益下降，經營溢利大幅下降。中國大陸市場由於上年度同期基數較高，民眾消費意願不高，加上天氣不良，商品組成未能滿足顧客所需，銷售情況欠佳。台灣市場錄得收益及經營溢利雙雙大幅增長，南韓錄得收益及溢利雙增長，夏裝銷售強勁。東南亞、印度及澳洲地區錄得收益增長及經營溢利大幅增長。

GU事業分部收益2,464億日圓，按年增長8.1%，經營溢利294億日圓，按年增長14.2%，得益於受大眾潮流青睞商品銷售佳，錄得收益增長及經營溢利大幅增長。第三季度期間，包括衞衣型T恤、繭形輕便褲以及輕型牛仔寬褲等反映全球大眾潮流特色的商品銷售強勁，顯現出事業分部擴展走向全球的潛力。

全球品牌事業分部收益1,037億日圓，按年下降2.5%，經營出現虧損3億日圓，上年同期則錄得經營溢利14億日圓。分部旗下Theory業務以美國市場為中心，錄得收益輕微下降，同時因未能有效控制人事費用，導致經營溢利錄得大幅下降。PLST業務因進行改革，店舖數有所減少，錄得收益下降，而因改善經費結構，經營溢利錄得增長。法國品牌Comptoir des Cotonniers因店舖數減少而錄得收益下降，經費結構改善下，虧損幅度收窄。

基於前三季度綜合業績表現以及反映當前匯率走向，迅銷上調全年度業績預測，預測股東應佔溢利為3,650億日圓，較早前預測的3,200億日圓，上調14.0%。收益預測亦上調1.3%至3.07萬億日圓，經營溢利預測上調5.6%至4,750億日圓。

迅銷旗下品牌受消費者歡迎，產品性價比高，未來業績前景繼續樂觀。

宏匯資產管理投資總監郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)