本港工廈註冊成交按月跌近1成　租賃市況偏軟

美聯工商舖資料研究部發表《工廈快訊》指出，最新工廈註冊成交量則錄得約161宗，按月下跌約9.6%，註冊金額則錄得約14.94億元，按月上升約23.8%。租賃市況繼續偏軟，上月的工廈租務成交量錄得近319宗，數字按月下跌約7.5%。總結上半年，工廈成交量一共錄得約842宗，而成交金額為70.39億元，較去年下半年分別下跌約3.2%及下跌約14.8%。

反映指標工廈售價走勢的美聯工商物業售價指數(MII)上月報334.6，按月下跌約0.7%。其中，柴灣區的平均呎價按月升幅最高，最新報約4,670元，升幅約0.7%；跌幅最大的為荃灣區，最新報約3,441元，按月跌約2.9%。

美聯工商物業租金指數(MIRI)最新報146.2，按月下跌0.5%。分區呎租方面，升幅最大的分區為屯門，上月呎租約報12.34元，按月上升約0.9%。紅磡/土瓜灣區最新的平均呎租約為14.95元，按月跌約1.2%，為跌幅最大的一區。

美聯工商董事陳偉志表示，市場資金近期聚焦在大角咀區內物業，據報道指出，區內的新式工廈項目Two Bedford Place中層全層單位早前獲買家以近約2,300萬元購入，單位面積接近2,400平方呎，平均呎價則接近1萬元。該項目位於必發道71至75號，由樂風集團發展，以提供新型工作室見稱，主要針對有意發展中小型業務的創業者。