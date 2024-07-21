全新盤帶動成交增加 周末兩日共錄290宗一手成交
2024年07月21日 20:35
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全新盤輪流開售，帶動周末成交量增加。周六及周日(20,21日)暫錄約290宗一手成交，按周增加逾三成。以平價為賣點的屯門項目，沽清首輪所推售單位後，發展商已提價加推108伙，折實平均呎價約11,219元。
●黃金海灣第1期意嵐提價加推108伙
旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第1期意嵐，周日(21日)傍晚推出價單3號，提供108伙，折實平均呎價約11,219元，較對上一張價單高約5%。新一批單位涵蓋開放式至三房戶，實用面積介乎204至653方呎，折實價介乎222.6萬至776.3萬元，折實呎價由8,768至14,051元。
●啟德柏蔚森III單日沽出約68伙
新世界發展(00017)及遠東發展(00035)合作發展的啟德跑道區柏蔚森III，周日(21日)作首輪銷售，以價單形式發售108伙。據市場消息指，項目即日沽出約68伙。發展商指，連同柏蔚森I計，該系列項目於9日之內累售254伙，套現逾17億元。
●屯門兆康NOVO LAND第3B期兩日內連沽9伙
新鴻基地產(00016)屯門兆康NOVO LAND第3B期，於周六及周日(20,21日)共錄得約9宗成交，總成交金額逾4,700萬元。其中的Fiskars 第2B座6樓D室，實用面積439方呎的兩房單位，成交價497.02萬元，呎價約11,322元。資料顯示，該盤開售1個月累售約237伙，套現逾12億元。
●佐敦高臨連錄兩宗成交
資本策略地產(00497)旗下鄰近港鐵佐敦站的高臨，今(21日)連沽兩伙兩房單位，共涉逾1,925萬元。其中A1座22樓B室，實用面積416方呎，成交價約967.3萬元，呎價約23,252元。該公司執行董事何樂輝指，全盤由5月推出至今共售出151伙，累計套現逾11.5億元。
●啟德澐璟獲兩組客共購入4伙
華潤置地(海外)及保利置業集團(00119)合作發展的啟德澐璟，周六(20日)連沽4伙，分別由兩組客人購入，共涉資逾3.08億元。成交單位分別位於2座之15及16樓，同為四房雙套間隔。其中，2座16樓A室，實用面積1,909方呎，以7,865.08萬元成交，呎價為41,200元。發展商指，項目至今累售256伙，總成交金額逾107.4億元。
●西南九龍維港滙III兩房呎售24,640元
信和置業(00083)及會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙III，周六(20日)售出第2座27樓A室，實用面積584方呎，兩房間隔，以逾1,438萬沽出，呎價約24,640元。該系列項目至今累積沽出1,236伙，連車位吸金逾215億。同系列的維港滙II新近錄得1宗終止交易。
●屯門飛揚第1期三房連車位售1,020萬元
長實集團(01113)及新鴻基地產(00016)合作發展的屯門青山公路大欖段飛揚第1期，周六(20日)沽出2座18樓E室，實用面積722方呎三房，向南，成交價1,020.5萬元，呎價約14,134元。長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，買家為同區換樓客，有關注同區其他新盤，參觀飛揚現樓後，喜歡其環境及配套，而且三房間隔提供儲物室及送車位優惠，更合其居住要求。