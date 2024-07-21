全新盤帶動成交增加　周末兩日共錄290宗一手成交

全新盤輪流開售，帶動周末成交量增加。周六及周日(20,21日)暫錄約290宗一手成交，按周增加逾三成。以平價為賣點的屯門項目，沽清首輪所推售單位後，發展商已提價加推108伙，折實平均呎價約11,219元。

●黃金海灣第1期意嵐提價加推108伙

旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第1期意嵐，周日(21日)傍晚推出價單3號，提供108伙，折實平均呎價約11,219元，較對上一張價單高約5%。新一批單位涵蓋開放式至三房戶，實用面積介乎204至653方呎，折實價介乎222.6萬至776.3萬元，折實呎價由8,768至14,051元。

●啟德柏蔚森III單日沽出約68伙

●屯門兆康NOVO LAND第3B期兩日內連沽9伙

●佐敦高臨連錄兩宗成交

●啟德澐璟獲兩組客共購入4伙

●西南九龍維港滙III兩房呎售24,640元

●屯門飛揚第1期三房連車位售1,020萬元