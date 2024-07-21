收租業主睇淡後市棄守　屯門時代廣場劈至350萬易手

收租業主睇淡後市棄守，通知租客退租收樓兩日，即劈價35萬元，以350萬元沽出屯門時代廣場高層單位套現。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯范浩軒表示，鰂魚涌太古城寶安閣高層H室，實用面積約706方呎，三房間隔，同區客趁美國有望減息前加快入市，終以約900萬元承接，呎價約12,748元，原業主於1980年以約57.5萬元購入。

●中原盧鏡豪稱，鴨脷洲海怡半島10座中層G室，實用面積889方呎，套三房連多用途房間隔，望海景，叫價1,600萬元，減價120萬元或約7.5%，以1,480萬元易手，呎價約16,648元。

－－－－－

九龍區

●世紀21家天下黎振傑指，旺角居屋富榮花園16座中層F室，實用面積約484方呎，兩房間隔，未補價第二市場以482萬元易手，呎價約9,959元，原業主於1998年2月以178萬元購入。

－－－－－－

新界區

●祥益袁思賢表示，屯門時代廣場E座高層9室，實用面積約346方呎，原業主睇淡後市，通知租客退租賣樓，收樓兩日後即沽，叫價350萬元，劈價35萬元，獲區內買家承接，呎價約9,104元，原業主於2004年以73萬元購入。

●祥益古文彬指，屯門居屋兆康苑G座低層7室，實用面積約449方呎，兩房間隔，有裝修，累減15萬元，獲區內綠表客購入上車，未補價第二市場成交價265萬元，呎價約5,902元。

●祥益龍超君稱，屯門倚嶺南庭屯門倚嶺南庭低層B室，實用面積約572方呎，4月放盤叫價530萬元，累積減價80萬元，獲區內客以450萬元購入自用，呎價約7,867元。

●世紀21奇豐吳元利表示，沙田第一城12座中層B室，實用面積約515方呎，三房間隔，望園景，放盤10個月，叫價750萬元，累減130萬元，減幅約17.3%，以620萬元成交，呎價約12,039元。

●世紀21奇豐莊振耀稱，大圍美松苑E座低層4室，實用面積約645方呎，三房間隔，單位放盤兩年，未補價第二市場叫價480萬元，終以450萬元沽出，減幅約6.3%，呎價約6,977元。