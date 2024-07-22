東方日報B1：消費改變兼需求差　港零售業恐有排捱

疫後香港經濟復甦不似預期，零售及餐飲業更是一片愁雲慘霧。星展銀行(香港)經濟研究部副總裁、經濟學家及策略師謝家曦認為，香港目前的經濟增長主要由出口帶動，但本地需求疲弱，導致零售業表現不佳，同時美息高企使港元相對其他貨幣強勢，加上內地遊客消費模式轉變，亦影響他們來港意欲。他預期，未來18個月共減息6次後，方可對本港零售市場有少許幫助，形容「未來零售可能仍要再捱一段時間」。

謝家曦接受本報專訪時稱，港元偏強，一般而言香港的購買力增加有利進口貿易，惟本地需求疲弱，連同零售、地產、企業投資等表現均一般，料第二季本地經濟仍靠出口支持。今年首6個月，人民幣兌每美元下跌約2%，日圓兌每美元更插水一成，變相鼓勵港人外遊，亦降低旅客訪港意欲，進一步拖低本地需求。

有別於過往偏重於購物和消費，內地旅客的消費模式亦出現轉變，即使他們在內地日常的花費，亦變得暫較着重體驗為主，而較少購買奢侈品或高單價商品。他坦言，當中部分原因或與內地經濟降速有關，但歸根究柢亦與內地人的消費文化轉變有密切關係。

謝估計，要待美國減息到一定規模，港元匯價回落，同時使內地有較大的減息空間進一步刺激經濟，內地資產價格回升，為民眾帶來一些正面財富效應，屆時他們應願意「多一點花錢」。因此，香港零售主要的問題仍是美國何時減息，他預計美國最快今年9月開始減息，年內先減兩次共0.5厘。

除了需求不足外，本地零售業亦受成本問題所困。本地勞動力緊絀推高工資成本，尤其對消費減少的零售及餐飲業更是雪上加霜；近年地緣政治風險亦使大宗商品價格高踞不下，港元強勢的利好因素亦被價格高漲所抵銷。

坊間指，本地飲食業面臨結業潮的問題；即使平日走在街上，亦見不少「光榮結業」的告示。謝直言，食肆本身是一個很周期性的行業，時興那種菜式，該類餐廳開業數目亦隨之增多，例如在疫情期間，許多專門經營外賣生意的食店開業；食環署數據顯示，去年底本港持牌食肆較疫前的2019年底增近2,000餘間。

不過，在目前經濟環境處於相對偏弱的情況下，質素較差的餐廳會面臨壓力。有開張，則自然會倒閉，他認為目前不屬於結構性問題，現時亦見有外賣店繼續經營，也有內地連鎖品牌部署來港。

謝家曦建議，香港零售業本身亦要多元化發展，不能像過去滿街珠寶店、藥房的經營模式，要為客戶提供不同的購物體驗。本港政府大搞盛事經濟之餘，亦可以考慮推出刺激消費的政策，吸引人力資源回流勞動市場，若然整個行業「做好準備，待息口、港元回落的時候，就能夠把握機會」。