《中共中央關於進一步全面深化改革 推進中國式現代化的決定》全文周日（21日）出爐，以下是關於經濟的重點方略。

地方財政

1. 推進消費稅徵收環節後移，並穩步下劃地方，完善增值稅留抵退稅政策和抵扣鏈條，優化共享稅分享比例。

2. 增加地方自主財力，拓展地方稅源，適當擴大地方稅收管理權限。完善財政轉移支付體系，清理規範專項轉移支付，增加一般性轉移支付，提升市縣財力同事權相匹配程度。

3. 合理擴大地方政府專項債券支持範圍，適當擴大用作資本金的領域、規模、比例。

4. 完善政府債務管理制度，建立全口徑地方債務監測監管體系和防範化解隱性債務風險長效機制，加快地方融資平台改革轉型。

5. 規範非稅收入(包括罰款)管理，適當下沉部分非稅收入管理權限，由地方結合實際差別化管理。

內房危機

1. 加快建立租購並舉的住房制度，加快構建房地產發展新模式。加大保障性住房建設和供給，滿足工薪群體剛性住房需求。支持城鄉居民多樣化改善性住房需求。

2. 充分賦予各城市政府房地產市場調控自主權，因城施策，允許有關城市取消或調減住房限購政策、取消普通住宅和非普通住宅標準。

3. 改革房地產開發融資方式和商品房預售（樓花）制度。

4. 完善房地產稅收制度。

國企改革

1. 深化國資國企改革，推進國有經濟布局優化和結構調整，推動國有資本和國有企業「做強、做優、做大」，增強核心功能，提升核心競爭力。

2. 推動國有資本向關係國家安全、國民經濟命脈的重要行業和關鍵領域集中，向關係國計民生的公共服務、應急能力、公益性領域等集中，向前瞻性戰略性新興產業集中。

3. 建立國有企業履行戰略使命評價制度，完善國有企業分類考核評價體系，開展國有經濟增加值核算。

4. 推進能源、鐵路、電信、水利、公用事業等行業自然壟斷環節獨立營運和競爭性環節市場化改革，健全監管體制機制。

照顧民企

1. 堅持致力於為非公有制經濟發展營造良好環境和提供更多機會的方針政策。

2. 制定民營經濟促進法。完善民營企業融資支持政策制度，破解融資難、融資貴問題，並健全涉企收費長效監管和拖欠企業賬款清償法律法規體系。

3. 深入破除市場准入壁壘，推進基礎設施競爭性領域向經營主體公平開放，完善民營企業參與國家重大項目建設長效機制。

4. 支持有能力的民營企業牽頭承擔國家重大技術攻關任務，向民營企業進一步開放國家重大科研基礎設施。

應付圍堵

1. 抓緊打造自主可控的產業鏈供應鏈，健全強化集成電路（晶片）、工業母機、醫療裝備、儀器儀表、基礎軟件、工業軟件、先進材料等重點產業鏈的發展體制機制，全鏈條推進技術攻關、成果應用。

2. 建立產業鏈供應鏈安全風險評估和應對機制。完善產業在國內梯度有序轉移的協作機制，推動轉出地和承接地利益共享。建設國家戰略腹地和關鍵產業備份。加快完善國家儲備體系。

3. 健全反制裁、反干涉、反「長臂管轄」機制。

4. 完善戰略性礦產資源探產供儲銷統籌和銜接體系。