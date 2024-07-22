中港據報為向俄轉運貨物中心　涉及晶片等

外媒報道，根據美國商務部此前未公開的數據，今年透過中港兩地轉運的用於協助俄羅斯戰爭行動的半導體及其他受限制商品減少五分一，不過香港仍是全球逃避制裁的熱點。

報道引述美國商務部官員指，在1至5月，透過香港轉運的通用高優先級清單物品(Common High Priority Items，CHPL)下跌28%，包括被美國及歐盟視為可能被用於俄烏戰爭的微電子等先進零部件。同期，透過中國內地轉運的這些物品下降19%。

該官員指，非法貿易量下降，是多項因素帶來的結果，包括美國當局積極執法，以及與商品被轉運的公司接觸。該官員又表示，當局正與任何其產品出現於戰場上的公司商討。

報道指，港府沒有回應外媒有關轉運貨物至俄羅斯的問題，但表示不會執行其他國家實施的單邊制裁，並且沒有法律權力對此採取行動。港府補充，正根據中國外交部的指示，積極執行聯合國安理會實施的制裁，包括針對北韓的制裁。

根據總部位於華盛頓的全球安全非營利組織C4ADS的一份海關數據，在去年8至12月，逾200家在香港註冊的公司，向俄羅斯買家運送價值近20億美元貨物。期內，價值7.5億美元的CHPL經由香港發運，包括由英偉達(Nvidia)及法國Vectrawave的高端晶片，至德州儀器(Texas Instruments)及英特爾(Intel)的低端晶片等。