李偉傑：港股短期整固為主　晶片股不宜過分憧憬

華盛證券財富管理部董事李偉傑表示，人民銀行出乎預料減息，下調7月貸款市場報價利率LPR各10個基點，為市場釋出正面信號。不過內地重要會議上周閉幕，更多細節仍待市場解讀，相信港股本周以整固為主。恒指下方重要支持17,200點未宜有失，上方阻力則在18,000至18,200點。他建議可留意個別題材類股份及績優股，尤其是科技類股份，美國聯儲局9月減息機會大增，加上內地提出將由製造強國轉型為創新強國，相信均對科技企業有利。

美國總統候選人特朗普支持石油增產，並聲稱上任後可快速解決俄烏戰爭，在地緣局勢降溫預期下，國際油價創逾1個月新低，「三桶油」最近亦由高位持續回落。不過，李認為中特估概念由高位已有一定調整，加上有高股息支持，料股價可逐步喘定，但仍要留意盈利能力能否配合，一旦業績表現轉差，或會影響派息能力。