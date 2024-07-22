神秘買家傳一折接手華夏幸福債券　陷困內房有出路？

外媒引述消息人士報道，內房股華夏幸福的債券持有人，近月獲一名「神秘買家」以一折收購債券，截至上月已通過這種方式購入面值近100億元人民幣的華夏幸福債券，佔該公司債務重組計劃371億元人民幣境內債券的四分一。外媒指該買家資金來源神秘。

報道引述知情人士表示，過去幾個月，華夏幸福的代表一直與部分債券持有人聯繫，商討把持有的債券售予一家名為「霸州市永森房地產開發有限公司」的企業。據報，之後達成協議，以面值10%收購債券。華夏幸福回應報道表示，這是買賣雙方之間的市場化交易，公司只是作為發行人協助配合轉讓所需程序。

報道指，華夏幸福試圖透過與債券持有人及第三方的私下合約，以低成本消除其部分債券，並繞過現有的債務重組協議。部分投資者寧願接受債券本金價值大減，以在短期內收回小量現金，而不是等數年才能獲得更大兌付，萬一地產衰退加劇，這種兌付可能不會實現。

報道提到，雖然華夏幸福有關做法仍有一些細節不明朗，但據報可以為幾十家陷困的內房提供路線圖，因為這些內房即使在債務重組後仍難以向債權人償還。