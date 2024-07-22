鈴木：印度汽車市場到2047年將增長5倍至2000萬輛

鈴木汽車(Suzuki Motor)執行副總裁鮎川堅一(Kenichi Ayukawa)表示，受純電動車增長前景看好的推動，印度汽車市場有望在2047年前達2,000萬輛水平。

鈴木子公司Maruti鈴木印度有限公司的目標是到2030年佔據50%的市場份額，截至今年3月的財年，該公司的市場份額約40%。鮎川接受外媒採訪時表示，有信心印度市場將在中長期內擴大。

印度作為一個經濟強國崛起，以及其不斷擴大的中產階級，為鈴木提供機會。據鮎川稱，為保持領先地位，鈴木計劃於明年1月即將在印度舉行的汽車博覽會上展示其量產車型後，在印度及歐洲推出首款電動車。鮎川指，「我們將開發產品，投資並擴大網絡。」

他表示，雖然鈴木計劃推出的eVX是一款高端電動車，但並將推出價格更實惠、電池更輕的緊湊型車型。他補充，鈴木目標是到2030年電動車佔其在印度銷量的15%。

鮎川又指，印度面臨環境問題，所以認為電動車將在一定程度上增長。他補充，儘管人們比過去花更多的錢買車，但印度仍是一個價格敏感的市場。據他指，即便如此，買家開始對跨界車及運動型多用途車展現更大興趣。他指，這一領域的競爭更加激烈，因為這是印度汽車品牌塔塔及馬恒達的強項。

鮎川提到，鈴木將專注於日常需求的車型，將需要開發新型電池。他補充，未來鈴木可能會在未來5至10年內開始在本地生產電池。

至於與豐田汽車在印度的合作，他指鈴木可能會專注於小型車，豐田將在大型車型上領先。他補充，豐田的電動車技術也將支持鈴木的產品開發。「我們將學習豐田的基本技術，並逐漸將其變成我們自己的產品。」