研究：逾三成HR對招聘流程能聘請合適人才缺乏信心

信貸資料服務機構環聯發布《人才管理風險洞察報告》發現，三分之一（33%）受訪的香港資深人力資源（Human Resources, HR）專業人員對人才招聘及管理者對所屬機構現時的招聘流程缺乏信心。同時，他們亦認為整體招聘程序存在明顯不足。73%指其所屬機構之招聘效率只屬平均水平或以下，亦有過半數受訪者指出相關程序不夠全面（64%）和效益不足（54%）。

報告指出，超過九成（91%）受訪者認同有效的應徵者篩查工具可以提高招聘效率，亦有七成受訪者表示所屬機構對應徵者的背景調查並不足夠。報告同時亦指出其他招聘上的挑戰，包括人才短缺（88%）、部門預算有限（85%），以及難以吸引可能合適但被動的應徵者（78%）。

當中，大部分受訪者（80%）同意僱員的個人財政狀況穩健，對聘請與財務及保安相關，或管理層等職位十分重要，尤其是任職於香港經濟主要支柱行業，如商業服務（96%）、金融服務（80%）和保險業（78%）的HR專業人員。大多數受訪者（89%）均認同聘請不合適的僱員可能會增加離職率，他們更相信僱用有財務壓力的僱員有機會為公司帶來聲譽、法律和財務方面的風險（74%）。

調查發現有近五分之一（18%）的受訪者，其所屬機構曾遇上僱員涉及債務或其他財務不當行為的情況，反映了在人才招聘和管理過程中進行信貸調查，以有效識別可能處於不良財務狀況之僱員的重要性。

雖然過半受訪者（52%）均認同信貸調查能改善招聘效率，但僅5%受訪者所屬之機構現時有採用其作為招聘流程中的一環。71%受訪者表示，他們會建議所屬機構將信貸調查納入人力資源系統當中，但仍需要面對個人資料私隱憂慮（34%）及有限資源和預算（30%）等挑戰。

環聯亞太區研究與諮詢首席顧問孫威瀚表示，報告反映若在招聘人才時沒有使用充足有效的篩查工具，不但有可能減低招聘流程的效率，還會對企業的人才聘請和管理帶來重大影響，甚至威脅企業聲譽及財務狀況。他認為，信貸調查等有效的篩查工具十分重要，機構應將其納入招聘流程之中，以減少風險。