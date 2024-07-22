ETF通今起擴容 投資基金公會：宜再擴合資格產品範圍

交易所買賣基金(ETF)互聯互通(俗稱ETF通)周一(22日)起擴容，「南向通」及「北向通」分別新納入6隻及85隻產品。香港投資基金公會對此表示歡迎，但為令「ETF通」能更配合兩地投資者置產配置的需求，以更全面發揮計劃潛力，有需要進一步完善機制，並提出5方面的措施，包括進一步擴大合資格產品範圍。

計及新納入的產品，目前南向通只得16隻產品供內地投資者選擇。該公會認為，現時南向合資格的ETF範圍過於狹窄，而香港應充當內地投資者投資國際市場的主要橋樑，提供多元、投資不同市場和資產類別的ETF，以供選擇。

該公會指，隨着市場更成熟，可以考慮容許加入主題性ETF、合資格ETF加入不同幣種櫃台，包括人民幣、美元櫃台，並再降低資產管理規模(AUM)要求，甚至取消，最終擴大「ETF通」的範圍，讓更多ETF發行人參與，增加合資格產品的數目並促進競爭，從而令投資者受惠。

另建議ETF納入「跨境理財通」、允許香港ETF基金經理(發行人)向內地客戶推介ETF、投資者可以按照當地的大宗交叉交易規則就合資格的ETF在各自的市場進行的大宗交易，以及容許在一級市場進行申購或贖回。