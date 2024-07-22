滙豐環球研究：新世界目標價降26%　基本面仍未轉勢

滙豐環球指，新世界的基本面仍未屆轉捩點，雖然公司接連出售D．PARK愉景新城等權益，推出柏蔚森項目，以及進行再融資，顯示公司積極去槓桿，但公司的中港物業合約銷售表現遜預期，且新商業項目需時貢獻較明顯的租金收入。

新世界在未來12個月預期有3個主要商業項目落成，包括啟德體育園等。該行表示，啟德體育園預租率超過70%，料可紓緩部分資本開支壓力，並開始有租金收入，且即將展開的減息周期，也有助緩和公司的利息支出壓力，不過強勁的物業銷售及資產出售在減債方面更重要。

該行調低新世界2024至2026財年盈利預測11.9至25.3%，認為新世界要改善財政狀況及盈利能力，必須進一步推出更多新盤。過去6個月，市場對新世界2025財年盈利預測下調35%，滙豐環球見有進一步下調風險，該行對新世界的盈利預測較市場估計低10至33個百分點。