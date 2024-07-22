PARK SEASONS最快8月推售第2B座

會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，周一(22日)公布最快8月推售第2B座，提供約350伙，主打一房及兩房戶型。發展商最新夥拍四大代理推出優惠吸引買家。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀指，同系列項目迄今累售780伙，套現逾49億元，平均成交呎價近15,000元。剛過去周末一手成交量達290宗，全月大機會錄得逾1,000宗，交投增加反映減息的效應正浮現，故將加快旗下項目推售步伐。他預料，全年新盤成交量可達15,000宗水平，按年增約五成。若9月落實減息，會對樓價有支持，料可錄溫和升幅，幅度介乎約3%。

項目與四間代理行合作，推出各類與運動有關的優惠。買家經中原地產購入PARK SEASONS單位的買家，可獲價值約1萬港元的嬋柔運動課程。經美聯物業購入可獲等值的私人健身課程禮券。經利嘉閣地產購入可獲等值的游泳課程禮券。經香港置業購入可獲等值的跑步訓練禮券。每間行設有8個名額，優惠總值32萬元。

對於項目地盤出現勞資糾紛，他指，上周已聯絡承建商，獲承建商承諾會處理分判商的糾紛，相信對項目施工及預料關鍵日期沒有影響。