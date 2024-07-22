壽臣山洋房南天第軟銷　有望本月底推出

右一為陳玉成。左一為方富義，左二為李頌賢

東立地產發展的壽臣山洋房項目南天第，正積極軟銷，有望月底推出。該公司地產部總監陳玉成表示，受惠於中國國內生產總值增長，工業迅速增長，家族辦公室落戶及英國企業來港等因素，加上傳統豪宅租務急升，料將帶動下半年豪宅買賣。

他續指，反觀中小型單位供應多，樓價或於年內再跌約8%。旗下油麻地德昌里住宅項目預計在明年第一季推出市場。

美聯物業港島區董事李頌賢表示，綜合一手住宅物業銷售資訊網及市場資料，今年上半年全港所錄得的逾億元一手成交錄得約51宗，較去年下半年約18宗上升約1.8倍。自各項優化輸入人才入境安排推出，高薪人才勢對本港豪宅物業帶來新增需求。

美聯物業山頂南區豪宅首席區域營業董事方富義表示，山頂南區為超級豪宅的重要指標，該區交投受惠於全面撤辣而增加，於今年上半錄得約56宗買賣，較去年下半年約25宗大幅上升約1.24倍，並創出自2021年下半年後的5個的半年計新高。成交金額則錄得62.39億元，較去年下半年約32.12億元上升約94.2%。

他續指，該區於今年成交額最高個案中，以種植道46號4洋房最為矚目，樓面面積共約16,986平方呎，以約11億元成交。