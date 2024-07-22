觀塘偉業街133號商業大廈公開拍賣

仲量聯行指出，該行獲委託為拍賣人，推出觀塘偉業街133號商業大廈公開拍賣，推拍日期為9月4日。據悉，該廈由基滙資本及數位共同投資者持有，拍賣開價將稍後公布。

該廈於1969年落成，樓高13層連天台，總建築面積約192,857方呎，基本樓面面積約14,710方呎，提供區內同類型商廈少有的大樓面設計，並有罕有全層海景商業樓層。項目現時出租率約76%，平均呎租約30元，物業將按「現狀」連租約及/或許可證(如有)出售，並將連同其內的附着物、裝置及動產一併出售。

根據改動及加建圖則，地下連儲藏室可作商舖用途，1至2樓可作餐廳及廚房用途，而3樓至12樓及天台頂層可作辦公室用途。物業配備4部載客電梯、1部服務電梯以及連接地下至2樓的一對扶手電梯，並提供10個私人停車位及6個上落貨車位。

該物業坐落於轉角地段，位處九龍東核心商業區，區內設有眾多甲級寫字樓和商場，各式零售店舖及食肆。物業距離港鐵牛頭角站僅兩分鐘步程，Y亦有完善的巴士及道路網絡。

仲量聯行香港主席曾煥平表示，觀塘為本港核心商業區之一，便利的交通、緊密的商業聯繫以及合理的辦公空間價格，為本地和國際企業的理想辦公地點，具升值潛力。物業備有地利優勢，有利吸引優質租客進駐，相信將受投資者追捧，作長線投資以獲取穩定的租金回報。