黃傑龍稱做生意須講誠信　不可能靜靜雞更換　繼續收咁多錢

黃傑龍憶述與父親多年前有關生意誠信的故事。他談及初出茅廬時，敘福樓經營陷於困難，當時一度考慮使用中央工場節省成本，惟遭父親痛斥，父親表示，「以後唔准佢(包裝上湯供應商)再入我哋公司門口！」黃傑龍指，通過這件事感受父親的身教，更加重要的是保留一些價值觀。

他續表示，如果30年前某一個生產腐乳重要過程已經改變方法，反問之後的宣傳、訪問為何仍稱是本地生產？他指，如果某些工序已經不能再在香港進行，只能夠坦誠向消費者說明。

他指出，若旗下「挽肉與米」有一日變成「喺深圳搵一啲現成嘅漢堡扒嚟賣，為咗控制成本，我都一定事先會同大家講，絕對冇可能詐詐諦諦靜靜雞換咗唔話畀人聽繼續收人咁多錢。」他續表示，「我亦都冇咁蠢會走去咁樣做，因為我爸爸17年前已經好認真咁教咗我做生意講誠信呢個終極道理。」