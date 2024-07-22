正利控股造市案3被告判囚歷來最重　證監會： 決心打擊市場舞弊

高等法院暫委法官游德康於判刑時指出，本案的串謀行為經過周密和精心的策劃。經考慮多個判刑案例，並考慮到有關串謀行為和虛假交易的規模、複雜性和國際元素，以及維護香港作為國際金融中心的廉潔穩健的重要性，法庭認為本案最重要的是發揮阻嚇作用和作出處罰。

香港證監會法規執行部執行董事魏弘福(Christopher Wilson)表示，是次監禁刑罰反映出法庭堅決否定有損香港證券期貨市場的聲譽和廉潔穩健的失當行為。判處操縱市場人士監禁的決定向潛在違規者傳達一個非常明確和清楚的訊息，就是香港的金融市場絕不姑息任何形式的失當行為，而違規者會被繩之於法及受到嚴懲。

魏弘福續指，在這宗組織極為嚴密及複雜的案件中，有關結果亦顯示證監會決心運用其資源和權力，以打擊市場舞弊及維持投資者對香港資本市場的信心。

與此同時，證監會正根據《證券及期貨條例》第213條，尋求法院向多家本地和海外法團及包括被判監的三人在內的人士作出命令，飭令他們交出在涉及正利股份的操縱計劃中所得的利潤，及/或使受影響的對手方回復至交易發生前的狀況。就此而言，證監會已取得臨時強制令，以凍結不多於1.249億元的資產，金額相當於該操縱計劃的交易活動所產生的合計利潤。

另外，證監會又感謝中國證監會、香港廉政公署、新加坡金融管理局、加拿大安大略證券委員會、新加坡警察部隊、英國金融行為監管局和美國證券交易委員會，在案件中提供協助。

案件編號：HCCC115/2021