太湖花園撻訂貨405萬重售　呎價約11408元

二手市場撻訂貨減價重售，月初減價52萬元售出的大埔太湖花園兩房單位，取消交易後剛再以405萬元售出，期間再賣平3萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原鄭俊輝表示，柴灣杏花邨7月暫錄約6宗買賣，屋苑15座中層5室，實用面積約473方呎，兩房間隔，叫價646萬元，下調至616萬元，外區用家參觀了多個兩房單位，數天後攜同父母「翻睇」即場還價洽購，兩小時後以592萬元購入，呎價約12,516元。

●美聯鄭琨指，西灣河嘉亨灣1座高層C室，實用面積約462方呎，兩房間隔，近期叫價約1,100萬元，獲用家議價後以約995萬元成交，呎價約21,537元。

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九龍區

●香港置業曾家輝指，奧運站一號銀海3座低層C室，實用面積約665方呎，三房間隔，享海景，以1,500萬元放盤約半年後，獲新買家接洽，雙方經議後以1,388萬元成交，呎價約20,872元。

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新界區

●中原黃達雄稱，大埔太湖花園9座低層C室，實用面積約355方呎，兩房間隔，叫價約460萬元，議價後原先於月初以408萬元沽出，惟買家其後撻訂，重新放售後，上車客以405萬元購入，較月初賣平3萬元，呎價約11,408元。

●中原陳偉業表示，東涌7月錄約18宗二手買賣，東堤灣畔6座高層E室，實用面積約531方呎，兩房間隔，享山景，外區上車客經議價後，減價32萬元，以608萬元成交，呎價約11,450元，減幅約5%。

●美聯唐啓樂指，東涌水藍天單號屋，實用面積約1,717方呎，套三房連工人套房設計，新買家為區內家庭，有見同類放盤市場鮮有放售，逐議價後以3,180萬元承接，呎價約18,521元。

●中原林恩信稱，荃灣綠楊新邨S座高層8室，實用面積約475方呎，兩房間隔，放盤約兩個月，最初開價630萬元，其後降價至590萬元，近日經買家議價後，再減30萬元，最終以560萬元沽出，呎價約11,789元，新買家為同區換樓客，睇樓約1年入市。

●世紀21天生置業黃偉祺表示，屯門帝濤灣9座低層D室，實用面積約880方呎，套三房套連儲物室間隔，望山景，附裝修，叫價720萬元，放盤兩個月，獲外區買家承接，成交價649萬元，減幅約10%，呎價約7,375元。

●中原蔡天賜稱，上水及粉嶺7月暫錄約40宗二手買賣，其中粉嶺牽晴間2座中層H室，實用面積約393方呎，兩房間隔，叫價約500萬元，議價後以463.8萬元易手，呎價約11,802元，新買家為上車客。

●世紀21奇豐莊振耀稱，沙田翠湖花園D座頂層戶，實用面積約742方呎，三房間隔，放盤5個月，原先叫價930萬元，減幅約15.3%，累減142萬元，以788萬元成交，呎價約10,620元。

●世紀21奇豐楊麗娟指，房協沙田綠怡雅苑1座中層C室，實用面積約420方呎，一房間隔，望山景，未補價第二市場以425萬元成交，呎價約10,119元。

●中原張少聰表示，大圍及沙田7月暫錄約42宗二手買賣，較上月同期回落近兩成，大圍柏傲莊II的7A座中層A室，實用面積約664方呎，套三房間隔，望山景，叫價約1350萬元，議價後以1,298萬元沽出，呎價約19,548元。

●中原胡耀祖指，馬鞍山7月暫錄約46宗二手買賣，按月跌約三成，其中新港城K座中層6室，實用面積約363方呎，兩房間隔，叫價約550萬元，議價後以500萬元易手，呎價約13,774元，新買家為上車客。

●世紀21奇豐廖振雄稱，西貢大坑口村單號屋村屋，四房連工人房間隔，連天台，叫價2,600萬元，以2,300萬元沽出，新買家為外籍人士，原業主於2001年3月購入，帳面勁賺2,284萬元，期內勁升約142倍。

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