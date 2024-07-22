美股道指升逾百點　Verizon績後挫逾6%

美股周一早段反彈，道指升109點，報40,397點；標指升50點，報5,555點；納指升256點，報17,983點。港股夜期報17,671點，升6點，高水35點。

盛寶金融外匯策略主管Charu Chanana指出，與上周開始大眾預期的共和黨贏下總統寶座與國會多數席位的「紅色浪潮」相比，在拜登退選之後，市場將要面對更大不確定性，而且更加關注競選消息相關的新聞和民意調查，跨資產市場的波動率會更高。她直言︰「美元的避險屬性可能會退居二線……重新關注美國宏觀經濟和聯儲局。」這可能給美元帶來下行壓力。

而隨着特朗普交易開始平倉，除了此前熱炒的特朗普媒體科技(DJT)等股票可能回調外，市場對於稅收優惠憧憬而炒起的小型股亦可能會有資金一些獲利離場。DJT股價早段曾跌4%。

她又指出，股市的焦點同樣將會重回經濟及企業盈利上，如果美國科技股的盈利和業績指引持續好過預期，那麼任何下跌都可能繼續吸引買家接貨。

美國最大電訊商Verizon公布第二季財務業績，因升級無線設備的用戶減少，營業收入低於分析師預期。總營業收入為328億美元，按年增長0.6%；而分析師的平均預期為331億美元。經調整每股盈利為1.15美元，與預期一致。該公司股價跌6.22%。