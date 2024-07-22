啟德跑道區項目加推31伙 屯門新盤部署周末次輪銷售
2024年07月22日 22:06
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新盤市場交投氣氛好轉，兩個全新盤紛紛加推，並部署新一輪銷售。啟德跑道區項目落實周五(26日)以先到先得形式發售31伙，折實平均呎價約18,977元。而屯門項目亦密鑼緊鼓準備周末作次輪銷售。
●屯門意嵐最快周末次輪開售
旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第1期意嵐，周一(22日)公布最快明日上載銷售安排，有望周末作次輪銷售。集團地產開發部董事總經理李炳餘稱，日前的首輪銷售沽清全數188伙，錄得逾30組大手客，總共套現逾5.97億。由於向隅客眾多，已加推價單3號，折實平均呎價約11,219元，售價輕微上調。
●啟德跑道區柏蔚森III加推31伙
新世界發展(00017)及遠東發展(00035)合作發展的啟德跑道區柏蔚森III，周一(22日)加推價單3號，提供31伙，折實平均呎價約19,242元。項目同日上載最新鈉售安排，落實周五(26日)次輪以先到先得形式發售53伙。價單3號涵蓋5伙一房，22伙兩房及4伙三房單位，實用面積介乎261至579方呎，折實價由474.8萬至1,239.3萬元，折實呎價約17,362至21,866元。
●大埔林海山城四房呎售16,000元
香港興業國際(00480)及希慎興業(00014)合作發展的大埔林海山城，周一(22日)招標沽出第15座1樓A室，實用面積1,638方呎，四房間隔，成交價2,620.8萬元，呎價為16,000元，買家採用先租後買計劃入市，享可享租金回贈優惠。
●大埔白石角雲滙第2期三房成交價1,366萬元
新鴻基地產(00016)旗下大埔白石角雲滙第2期，今(22日)招標沽出9座2樓A1室，實用面積836方呎，屬三房連儲物室間隔，成交價逾1,366.9萬元，呎價約16,351元，買家可享多項現金回贈。
●沙田星凱‧堤岸連天台戶2,860萬元沽
中洲置業營銷策劃總監楊聰永出，旗下已屆現樓的沙田星凱‧堤岸，周一(22日)招標售出1座49樓A室，實用面積1,217方呎，屬三房雙套設計，外連841方呎天台，可享開揚馬場景觀，以2,860萬元售出，呎價約23,500元。他續指，樓盤開售至今累售1,167伙，佔全盤1,335伙逾87%。
●啟德MIAMI QUAY I一房售704萬元
由會德豐地產，恒基地產(00012)、新世界發展(00017)及帝國集團合作的啟德MIAMI QUAY I，今(22日)沽出第3座7樓H室，實用面積315方呎，屬一房間隔，成交價704.1萬元，呎價約22,352元，買家可享多項現金回贈。發展商指，踏入現樓後，項目累沽49伙，套現逾6億元。
●啟德柏蔚森I首錄交易告吹
新世界發展(00017)及遠東發展(00035)合作發展的啟德跑道區柏蔚森I，首錄交易告吹。據項目成交紀錄冊顯示，該盤最新錄得兩宗交易告吹，包括6座5樓N室，實用面積276方呎，一房間隔，原本在本月13日的首輪銷售時，以447.5萬元沽出，呎價約16,214元。兩宗交易最新已列明為簽訂臨時買賣合約後再未有進展。