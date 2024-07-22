啟德跑道區項目加推31伙　屯門新盤部署周末次輪銷售

新盤市場交投氣氛好轉，兩個全新盤紛紛加推，並部署新一輪銷售。啟德跑道區項目落實周五(26日)以先到先得形式發售31伙，折實平均呎價約18,977元。而屯門項目亦密鑼緊鼓準備周末作次輪銷售。

●屯門意嵐最快周末次輪開售

旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第1期意嵐，周一(22日)公布最快明日上載銷售安排，有望周末作次輪銷售。集團地產開發部董事總經理李炳餘稱，日前的首輪銷售沽清全數188伙，錄得逾30組大手客，總共套現逾5.97億。由於向隅客眾多，已加推價單3號，折實平均呎價約11,219元，售價輕微上調。

●啟德跑道區柏蔚森III加推31伙

●大埔林海山城四房呎售16,000元

●大埔白石角雲滙第2期三房成交價1,366萬元

●沙田星凱‧堤岸連天台戶2,860萬元沽

中洲置業營銷策劃總監楊聰永出，旗下已屆現樓的沙田星凱‧堤岸，周一(22日)招標售出1座49樓A室，實用面積1,217方呎，屬三房雙套設計，外連841方呎天台，可享開揚馬場景觀，以2,860萬元售出，呎價約23,500元。他續指，樓盤開售至今累售1,167伙，佔全盤1,335伙逾87%。

●啟德MIAMI QUAY I一房售704萬元

●啟德柏蔚森I首錄交易告吹