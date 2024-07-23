鄧建初：口術不迭出爾反爾　9月減息高唱入雲

多年來美國政府持續推行量化寬鬆政策，大印銀紙，以應付日益膨脹之政府及福利支出。全國上下揮霍無度，以致通脹高踞不下。而上屆美國總統特朗普掀起中美貿易戰，大幅加徵中國貨品入口關稅，到現屆拜登政府鼓動俄烏戰爭帶來之能源及運輸價格暴漲，物資短缺，更是造成全球惡性通脹的元兇。

美國近年暴力加息，表面上是壓制高企通脹，其實另有目的。密集式加息，既可令全球資金滙聚美國金融市場，道指、標普500及納指三大指數節節上升，國內富人身家暴漲，製造經濟繁榮景象，更可維持美元強勢，繼續其一哥地位，可謂一舉數得。

美國總統大選將於今年11月進行，本欄早前曾指出，為提高執政黨勝算，聯儲局應會在臨近大選前進行減息行動。果不其然，上周聯儲局主席鮑威爾已透露風聲，不會等通脹回落至2%才減息。意味着很快就會有行動，9月減息指日可待。

可惜的是，現任總統拜登，近期表現老態龍鍾，和特朗普的大選辯論更醜態百出，只能事後用經過剪輯之錄影節目挽救其形象。形勢逼人，能否捱至競選日子頓成疑問。執筆時（周六）傳來消息，拜登將會宣布退選，如真的退選，初哥估計民主黨有可能奇兵特出，起用現任副總統賀錦麗配對前總統奧巴馬之妻米歇爾，以全女班應對共和黨之全男班。特朗普槍擊案大難不死，營造了英雄形象，如無意外，當選下屆美國總統應無懸念。

近期美股出現異常，七雄榮辱互見。道指急升，納指急回偶有發生，加上特朗普概念股包括黃金及虛擬貨幣等上升，市場混亂無比。根據初哥多年炒股經驗，股市在高位大幅震盪不是好事。是否如此，看未來美股與港股表現，自有分曉。

鄧建初 資深股評家

介紹：縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。