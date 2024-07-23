鄧聲興：暑期旺季來臨 利好攜程前景
2024年07月23日 09:12
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旅遊市場在2024年恢復迅速，攜程集團(09961)公布的資料顯示，截至目前，平台上預訂國內暑期博物館的人次同比去年呈現雙位數增長。7月以來避暑相關搜索量按月增長55%，內地海洋公園、夜遊、海島、水上活動等避暑項目熱度同步上升，其中海洋公園訂單量按月漲幅達95%。集團2024首季度純利按年上升27%。集團截至3月底止首季度，賺逾43億元人民幣(下同)，每股盈利6.62元。集團收入上升近30%，至119億元。集團首季營業收入上升主要得益於住宿預訂的增長及交通票務訂單的增長。
分業務來看，住宿預訂44.9億元，按年升近30%，交通票務收入50億元，按年上升20.3%，當中旅遊度假8.8億元，更升近120%，商務管理升近15% 至5.1億元。
近日，國家財政部下發近9.7億元2024年旅遊發展基金，以促進文化和旅遊消費，推動旅遊業高質量發展。再加上暑期旺季的來臨，相信會有利集團利潤持續上升。股份阻力位390元，支持位324元。
香港股票分析師協會主席 鄧聲興
(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)