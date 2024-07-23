鄧聲興：暑期旺季來臨　利好攜程前景

分業務來看，住宿預訂44.9億元，按年升近30%，交通票務收入50億元，按年上升20.3%，當中旅遊度假8.8億元，更升近120%，商務管理升近15% 至5.1億元。

近日，國家財政部下發近9.7億元2024年旅遊發展基金，以促進文化和旅遊消費，推動旅遊業高質量發展。再加上暑期旺季的來臨，相信會有利集團利潤持續上升。股份阻力位390元，支持位324元。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興

(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)