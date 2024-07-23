滙豐環球予港股「中性」評級　大型內地科網股看俏

滙豐環球研究最新予港股「中性」評級。滙豐證券策略亞太區主管林傳英解釋，大型內地科網股受惠美債孳息向下，以及內地經濟回穩或可看高一線；惟地產及銀行則受制於息口問題。

至於中國股市，該行予「增持」評級，惟認為國內旅遊、以至大型基建行業盈利能力不俗。

滙豐環球研究亞洲首席經濟師兼亞太區聯席主管范力民則認為，雖然內地剛過去的重要會議對救市方面多少令人失望，惟要留意內地未來一個月會否推出刺激措施，尤其是樓市方面招數，因看到內地新房銷售等略有起色，但並非已屆轉捩點，並料內地今年全年經濟增長在4.9%。

至於最新中國人民銀行連環減息，該行則指有機會加速資金外流中國，料人民幣兌每美元年內在7.3算。

此外，林傳英提及環球人工智能（AI）板塊接近見頂，因觀乎相關企業盈利能力未必更上一層樓，加上歐洲開始部署監管AI行業，有機會改寫AI故事，並予台股「減持」、南韓股市「增持」評級。

另該行最新料聯儲局今年9月減息一次，明年減息3次；至於美國總統大選對美股影響，范力民指要評論是言之尚早；至於日本央行，他們認為有機會下周同步加息及削減買債規模。