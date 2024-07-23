目標價挫！太二酸菜魚人均消費返7年前　九毛九：謹慎開店

九毛九日前發布上半年業績預告，淨利潤預計最多下跌近七成，第二季營運數據顯示，旗下各大品牌第二季翻枱率、同店銷售、客單價均出現不同程度的下沛在下降，其中主力軍太二酸菜魚人均消費降至69元人民幣(下同)。內媒指，這是自九毛九2019年上市以來，太二人均消費首次跌到60元價格水平，回到2017年價格水平。

報道引述九毛九行政總裁何成效回應指，下半年公司將聚焦精力、謹慎開店，「確保能賺錢

的門店才開」，並且放棄「那未大叔」和「賴美麗烤魚」品牌。

何成效並透露，公司的調整還會繼續，包括注重產品質量穩定，確保把每一道產品做好；豐富菜品結構，比如增加不辣的酸菜魚，適應家庭客戶的口味；縮減促銷優惠的力度；優化員工激勵，激發一線運營人員的主觀能動性，給予區域決策權。

高盛在報告引述九毛九管理層指，本月至今市場仍充滿挑戰，公司為應對目前環境，致力豐富產品種類，以擴大客戶層，另擬於下半年控制促銷，在門店擴張方面將採取更審慎態度。該行分析員與九毛九管理層溝通後，已將九毛九未來3年盈利預測下調37至55%，雖然維持「買入」評級，但仍把目標價由6.2港元大削至3.8元。

野村對九毛九前景更審慎，將其評級降至「中性」，更把目標價由8.7元降至3.2元；對該公司未來3年盈利預測下調37至51%。