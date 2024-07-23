滙豐：六成港人願試用「開放銀行」　推同業帳戶數據共享試驗

滙豐一項最新調查顯示，香港人對「開放銀行」有一定程度的認識，當中過半(56%)受訪者聽過該框架，並傾向同意授權銀行存取其帳戶資料以使用相關服務。

開放API框架是香港金融管理局於2017年宣布的舉措之一，旨在推動香港金融科技發展。今年1月，金管局啟動「銀行同業帳戶數據共享」先導計劃，滙豐等28家銀行參與共享存款帳戶資訊。

上述調查於今年5月進行，訪問了800名受訪者以了解他們對「開放銀行」的看法，並分析推動「開放銀行」未來在香港發展的要素。

「開放銀行」服務要求用戶同意分享個人資料予第三方平台。就此，五成六人表示銀行系統安全為使用服務的最關鍵因素，其次是銀行可信度（43%）和資料保護是否充分（43%）。

調查亦發現，雖然香港人平均擁有3家銀行的戶口，但近八成人表示他們在管理多個銀行戶口遇到挑戰，當中包括難以從多家銀行中找到最佳優惠（60%）、計算戶口總結餘（56%）、難以記住帳單和信用卡付款到期日（51%），以及提交信用卡或個人貸款申請證明文件的手續繁複（50%）。

調查也發現有關受訪者對「開放銀行」服務如何管理客戶資料私隱的常見誤解，包括銀行資料共享的範圍、更改資料共享設定的程序，以及銀行在客戶授權下的資訊存取權限。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務總經理伍楊玉如表示，「開放銀行」有助解決客戶今時今日在管理多個戶口時所面對的問題，該行將善用一流的資料共享及網絡安全設施，與客戶攜手推動更便捷的「開放銀行」服務。

作為起點，滙豐已啟動先導計劃，讓指定客戶能在滙豐流動理財應用程式上使用「開放銀行」服務。計劃首階段的重點為讓客戶集中檢視不同戶口資料。經全面評估後，計劃將進一步擴展至其他銀行和不同用例，涵蓋更多開放銀行的使用範疇，為滙豐全面推出「開放銀行」服務奠下重要基礎。