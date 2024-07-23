嘉華國際中心逾3000呎海景寫字樓以4314萬放售

鮮錄成交的北角甲級商廈嘉華國際中心，剛有逾3,000方呎全海景樓面推出市場放售，意向價約4,314萬港元。

中原(工商舖)寫字樓部陳權威表示，今次代理放售該廈11樓01至02及12室，建築面積分別約2,649及約946方呎，合共約3,595方呎，物業平均呎價約1.2萬元。其中，01至02室即將交吉，而12室則會連租約出售，物業可以分開或合併一批形式洽購。

資料顯示，嘉華國際中心樓高30層，擁6部載客升降機及1部載貨升降機，設有中央冷氣及停車場，現有用戶包括法定機構、跨國企業辦事處、地產商、非牟利機構及會計師樓等眾多行業。他指出，該廈目前只有3個低層單位放盤，而11樓以上多由用家或發展商大業主持有，罕有放售，且多屬全層單位。

陳指出，北角商廈買賣向來以1,000方呎以下的細單位為主，據中原(工商舖)資料顯示，過去一年該區商廈買賣成交涉25宗，當中僅有一宗面積逾3,000方呎的買賣成交，佔比約4%。近期北角商廈漸受內地企業注目，去年12月李寧品牌斥資約22億元購入北角電氣道港匯東全幢作集團總部。