人社部：上半年完成全年城鎮新增就業目標58%

內媒報道，人力資源社會保障部就業促進司副司長運東來今日(23日)在2024年第二季新聞發布會上表示，上半年，各地區、各有關部門認真貫徹落實內地決策部署，持續深入推進穩預期、穩增長、穩就業政策落實，就業形勢保持總體穩定。

一是新增就業保持增長。1至6月城鎮新增就業人數698萬人，按年增加20萬人，完成全年目標任務的58%。

二是失業率保持低位。今年以來，城鎮調查失業率持續低於去年同期水平，6月份降至5%，按年下降0.2個百分點，低於預期調控目標。

三是重點群體就業總體平穩。高校畢業生等青年就業整體穩定。農民工就業穩中有進，6月底脫貧人口務工規模超過3,000萬人。

運東來表示，高校畢業生當前正陸續離校，仍有一些沒有落實就業崗位。人社部本月起，以未就業畢業生等青年為重點，開展就業協助。

他表示，會指導各地人社部門向畢業生發公開信，交代求助途徑、招聘平台及政策服務清單等，並加快與教育部門信息銜接，提供職業指導、培訓及見習機會等。

運東來稱，會強化崗位開發，激勵重點領域及行業企業吸納畢業生。另外，亦會密集舉辦招聘活動，加強協助零就業家庭及殘疾畢業生等群體，向他們優先提供穩定性強的就業崗位。