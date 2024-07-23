戴德梁行：上半年大灣區新樓成交按年少40%

戴德梁行最新報告指出，今年上半年在環球息率高企影響下，大灣區整體一手住宅銷售數字較去年同期減慢，上半年區內一、二手樓價普遍呈下調之勢，下半年樓價則料將平穩發展。

該行大中華區副總裁及大中華區策略發展顧問部主管陶汝鴻表示，上半年大灣區整體一手住宅成交宗數錄約13.3萬伙，較去年同期大減約40%，主要是去年上半年通關刺激下令成交基數較高所致，若相比去年下半年則減少約15%。但值得留意，今年5月內地樓市新政帶來正面信息，明確取消全國房貸利率下限、下調公積金貸款利率、調整最低首付比例政策。因此，單計6月一手成交量按月回升19%至接近2.9萬伙水平。

展望下半年，內地提及賦予各地政府樓市調控自主權，並提出一系列提振經濟措施，將有助推動下半年住宅交投和價格回穩。相信下半年大灣區住宅市場成交將逐漸回升，預計下半年每月平均成交量約2.8萬至3萬伙，2024全年整體一手住宅成交或錄得30萬至31.3萬伙，將較2023年回落約17%至20%，而跌幅主要集中在上半年。

住宅價格方面，一手房價較受發展商所推出市場的盤源質素影響，上半年一手房價於大灣區9個內地城市升跌大致參半。二手樓價方面，以具指標作用的深圳爲例，根據該行深圳中高端二手住宅價格指數，2024年二手房價於上半年微跌約1.9%，下半年在上述利好因素下，預料樓價有望回穩。