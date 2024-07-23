屯門青山公路項目落實周六進139伙 三分一屬「2字頭」單位
2024年07月23日 21:20
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一手市場交投平穩，以平價為賣點的屯門青山公路項目，繼首輪沽清188伙後，最新落實周六緊接次輪賣139伙，折實價屬「2字頭」的單位有48伙。
●屯門意嵐次輪周六賣139伙
旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第1期意嵐，周二(23日)上載最新銷售安排，落實周六(27日)展開次輪銷售，以價單形式發售139伙，折實平均呎價11,126元，盡推目前已開價的單位。次輪將發售單位涵蓋87伙開放式戶，20伙一房戶，27伙兩房戶及5伙三房戶，折實價由 222.6萬至776.3萬元，折實呎價由8,768至14,051元。
●沙田瓏珀山兩個月累沽63伙
新鴻基地產(00016)旗下已屆現樓的沙田瓏珀山，周二(23日)再增兩宗成交，涉及成交金額共3,937.75萬元。最新通過招標售出的單位包括King Tower 1的19樓A室，實用面積1,211方呎，屬三房一套連書房間隔，連同1個車位以2,265.55萬元成交，呎價約18,708元。該盤於兩個月內累沽63伙。
●壽臣山15號洋房售7.17億元
壽臣山洋房項目壽臣山15號於周一(22日)招標沽出3號洋房，成交價逾7.17億元，暫屬今年港島區一手豪宅單一金額最高。該洋房實用面積9,694方呎，配備升降機，地下外連3,085方呎花園，附有私人泳池，天台有2,559方呎，成交呎價為74,000元。
●西南九龍維港滙III錄「一客兩食」
信和置業(00083)及會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙III，周二(23日)錄得連沽兩伙，共涉2,507.83萬元，市傳由同一組買家購入。其中2座26樓C室，為實用面積449方呎，屬兩房間隔，成交價1,244.56萬元，呎價約27,718元。另一伙售出單位為2座28樓C室，面積及開則相約，以1,263.27萬元售出，呎價約28,135元。
●西營盤尚逸單日沽兩伙
大鴻輝集團旗下西營盤尚逸，今(23日)錄得兩宗成交，合計1,395.61萬元。其中，11樓A室，為實用面積389方呎，兩房間隔，成交價823.88萬元，呎價約21,179元。
●旺角ONE SOHO全盤售罄
信和置業(00083)旗下已屆現樓的旺角ONE SOHO，周一(22日)沽出全盤最後1伙。項目提供322伙，由2021年5月開售至今悉數售出，並套現逾22億元。最新售出的單位為29樓B1室，實用面積285方呎，採一房間隔，成交價650.54萬元，呎價約22,826元。