屯門青山公路項目落實周六進139伙　三分一屬「2字頭」單位

一手市場交投平穩，以平價為賣點的屯門青山公路項目，繼首輪沽清188伙後，最新落實周六緊接次輪賣139伙，折實價屬「2字頭」的單位有48伙。

●屯門意嵐次輪周六賣139伙

旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第1期意嵐，周二(23日)上載最新銷售安排，落實周六(27日)展開次輪銷售，以價單形式發售139伙，折實平均呎價11,126元，盡推目前已開價的單位。次輪將發售單位涵蓋87伙開放式戶，20伙一房戶，27伙兩房戶及5伙三房戶，折實價由 222.6萬至776.3萬元，折實呎價由8,768至14,051元。

●沙田瓏珀山兩個月累沽63伙

●壽臣山15號洋房售7.17億元

壽臣山洋房項目壽臣山15號於周一(22日)招標沽出3號洋房，成交價逾7.17億元，暫屬今年港島區一手豪宅單一金額最高。該洋房實用面積9,694方呎，配備升降機，地下外連3,085方呎花園，附有私人泳池，天台有2,559方呎，成交呎價為74,000元。

●西南九龍維港滙III錄「一客兩食」

●西營盤尚逸單日沽兩伙

大鴻輝集團旗下西營盤尚逸，今(23日)錄得兩宗成交，合計1,395.61萬元。其中，11樓A室，為實用面積389方呎，兩房間隔，成交價823.88萬元，呎價約21,179元。

●旺角ONE SOHO全盤售罄