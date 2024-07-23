美股早段缺方向　UPS瀉逾11%

美股早段缺方面，道指跌3點，報40,411點；標指升9點，報5,574點；以科技股為主的納指升48點，報18,055點。港股夜期報17,427點，跌74點，低水42點。

雖然市場此前一直把焦點放在有人工智能(AI)概念的大型科技股，但基於美國經濟增長勢頭穩健的背景，工業股其實同樣有不錯的表現，只是被科技股搶去風頭而變得低調。老牌車廠通用汽車(GM)於截至6月底止季度內，錄得收入479.69億美元，按年增長7.2%；純利亦按年升14.3%至29.33億美元。GM亦同時上調了全年業績指引，預計全年經調整每股盈介乎9.5至10.5美元，下限及上限均較先前高了0.5美元。

GM董事長兼行政總裁Mary Barra強調公司有許多業務驅動因素，包括北美地區的銷量、市場份額和利潤能力均表現出色；電動車產品組合不斷擴張，銷售表現令人鼓舞等等。該公司上季全球銷量為143.2萬輛車，按年下跌了9.53%，惟單計北美市場仍然錄得增長。該公司股價周二早段曾跌5.39%。

另外，由通用電氣(GE)分拆而成的GE Aerospace亦公布了季度業績，上季收入按年增長3.87%至90.94億美元；經調整純利13.21億美元，按年大增62.68%。該公司主要為波音、空中巴士等飛機製造商，以及美國軍方的戰機供應飛機引擎，其於上季訂單總額為112億美元，按年增長了18%，股價於早段曾升4%。

值得留意的是，此前波音及空巴均曾經表示正面臨供應鏈緊張的問題，空巴亦因此下調了飛機交付量目標；而波音則因為監管問題而維持低產量。

雖然供應鏈與貨運的生意愈來愈受到重視，但並非所有運輸公司均能夠受惠。聯合包裹(UPS)上季收入及盈利表現均遜色於市場預期，收入按年下跌1.07%至218.18億美元，純利按年跌32.29%至14.09億美元。更重要的是，該公司下調了全年收入指引，從945億美元降至930億美元。UPS股價早段曾跌11.4%。