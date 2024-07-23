廣東上半年GDP增3.9%　城鎮消費零售僅升0.6%

本港的鄰居廣東省剛公布今年上半年經濟形勢，地區生產總值（GDP）65,242.5億元人民幣(下同)，按不變價格計算，按年增長3.9%。

其中，第一產業增加值2,357.49億元，按年增長3.1%；第二產業(工業)增加值26,106.1億元，按年增長5.7%；第三產業(服務業)增加值36,778.91億元，按年增長2.7%。

廣東工業強勁，上半年，全省規模以上工業增加值1.96萬億元，按年增長6%，增速比上年同期和上年全年分別提高3.5個百分點和1.6個百分點，可是比首季略為回落0.1個百分點。

當局稱，新動能產業快速發展，先進製造業、高技術製造業的增加值，按年分別增長8.1%及13%，其中高端電子信息製造業增長16.3%，航空、航天器及設備製造業增長20.9%。高技術產品產量較快增長，新能源汽車、智能手機、集成電路(晶片)、工業機器人產量按年分別增長25.7%、23.4%、31.1%及37.6%。

然而，消費似乎較為疲弱。上半年，廣東全省社會消費品零售總額2.35萬億元，按年僅增1.2%，其中城鎮市場按年僅升增長0.6%，鄉村則按年升增長4.9%。值得留意的是，期內全省居民人均可支配收入27,127元，扣除價格因素按年增長4.4%，城鎮和農村居民分別為32,614元及13,831元，按年增長4%及6.7%；居民人均可支配收入增長6.7%。

另外，按消費類型分，上半年廣東商品零售及餐飲收入按年分別增長0.9%及3.2%，其中基本生活類商品零售增長較快，限額以上單位糧油、食品類，飲料類，煙酒類，日用品類商品零售額分別按年增長10.7%、10.6%、3.4%及3.1%。消費升級類商品零售增勢良好，化妝品類按年增長10.8%，體育、娛樂用品類按年增長10%。

廣東物價升勢相對溫和，上半年全省居民消費價格指數(CPI)按年上漲0.1%，漲幅首季度回升0.2個百分點。