收租業主沽貨套現　天晉套三房劈450萬易手

收租業主沽貨套現，減價450萬元，售出將軍澳天晉套三房單位，成交價1,550萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原郭詠媚表示，香港仔南灣御園中層D室，實用面積約513方呎，兩房間隔，今年5月放盤，叫價780萬元，最終以688萬元成交，累減92萬元或約12%，呎價約13,411元，新買家為同區客。

●中原滕成德指，西半山錦翠園中層D室，實用面積約957方呎，套三房間隔，叫價1,620萬元，最新以1,510萬元沽出，累減110萬元或約6.8%，呎價約15,778元。

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九龍區

香港置業林冬盈稱，旺角利奧坊．曉岸2座中層A室，實用面積約390方呎，兩房間隔，放盤後吸引外區優才租客洽詢，並以620萬元承接單位自住，呎價約15,897元，原業主於2022年9月以約720萬元購入，帳面蝕100萬元。

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新界區

●美聯黃少明指，將軍澳天晉2座中層A室，實用面積約862方呎，套三房連工人套房設計，叫價2,000萬元，近日降價至1,580萬元，成交價1,550萬元，呎價約17,981元，新買家為同區換樓客，原業主於2016年6月以1,172萬元後作收租之用。

●中原黃靜娟表示，將軍澳都會駅2座低層E室，實用面積約487方呎，兩房間隔，望內園景，叫價760萬元，議後降價至656.8萬元沽出，呎價約13,487元，原業主持貨約6年，帳面需蝕讓93.2萬元，期內貶值約12.4%。

●利嘉閣鄭健沐稱，將軍澳峻瀅1期2座高層E室，實用面積約738方呎，套三房連士多房間隔，外望園景，新買家為換樓客，單位原先叫價768萬元，議價後以718萬元成交，呎價約9,729元，原業主於2017年以約886萬元購入，帳面蝕168萬元。

●利嘉閣鄭啟聰稱，將軍澳居屋康盛花園1座高層B室，實用面積約592方呎，三房間隔，新買家為用家，睇樓一次即時還價，未補價第二市場以403萬元承接，呎價約6,807元。

●中原胡耀祖指，馬鞍山7月暫錄約48宗二手買賣，按月跌約三成，居屋錦泰苑H座中層3室，實用面積約521方呎，三房間隔，日前議價後以在未補價第二市場以482萬元易手，呎價約9,251元。

●美聯李天傑表示，馬鞍山迎海3座低層E室，實用面積約799方呎，套三房連工人套房設計，早前叫價1,200萬元，獲區內換樓客洽購，議價後以1,023萬元承接，呎價約12,803元，原業主2018年以1,200萬元購入，帳面蝕177萬元。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山居屋錦禧苑B座低層3室，實用面積約401方呎，兩房間隔，放盤1個月，已補價自由市場叫價420萬元，獲買家以410萬元獲承接，呎價約10,224元。

●世紀21奇豐袁麗詩稱，大圍名城5座北翼高層B室，實用面積約785方呎，三房間隔，望園景，放盤兩個月，叫價1,250萬元，累減125萬元，減幅約10%，獲買家以1,125萬元成交，呎價約14,331元。

●世紀21奇豐楊麗娟指，沙田欣廷軒1座低層E室，實用面積約405方呎，兩房間隔，以640萬元成交，呎價約15,802元，原業主於2020年4月購入上述單位，當時作價688萬元，持貨約4年帳面虧蝕48萬元，期內跌價約7%。

●世紀21奇豐莊振耀稱，沙田帝堡城3座中層G室，實用面積約836方呎，套三房連工人房間隔，望山景，獲買家洽購，以912萬元成交，呎價約10,909元，單位於2021年1月曾以1,100萬元登記轉手。

●中原賴作智表示，上水名都剛錄7月首宗買賣，單位為4座中層A室，實用面積約391方呎，兩房間隔，叫價約490萬元，早前減至440萬元，日前議價後以410萬元易手，呎價約10,486元，新買家為區內租客，見樓價大幅回落轉租為買。

●祥益黃慶德指，屯門嘉悅半島2座中層C室，實用面積約608方呎，套三房間隔，區內客見樓價回落，有意轉換較大的居住空間，略為議價後以628萬元購入上址自用，呎價約10,329元。

●利嘉閣彭錦添稱，青衣翠怡花園8座高層F室，實用面積約368方呎，兩房間隔，剛以466.8萬元成交，呎價約12,685元，原業主在2017年以約534萬元買入，帳面蝕讓67.2萬元。

●中原曹嘉華表示，東涌藍天海岸5座極高層單位，實用面積約771方呎，套三房間隔，享機場全海景，叫價950萬元，近期調整至900萬元，減價不久獲洽購，再減40萬元，以860萬元成交，呎價約11,154元，約7年帳面蝕20萬元，貶值約2.3%。

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