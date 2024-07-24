東方日報B1：中港股齊挫成交曳　望再出招擺脫弱勢

雖然中國人民銀行連番出招冀穩住內地經濟增長，惟對中港股市刺激作用短暫，兩地股市周二(23日)又回復弱勢，其中恒指高開低走，收市回吐166點或0.94%，報17,469點，險守250天牛熊分界線(約17,461點)，成交進一步縮至858億元，是4月9日之後最少。內地A股更連跌兩日，滬綜指再跌1.65%，收報2,915點，與深成指均創逾3個月最大跌幅，滬深兩市主板成交只有約6,621億元人民幣，可見兩地交投氣氛仍然淡靜，靜候更多利好政策消息出台。

滙豐環球研究最新予港股「中性」評級，滙豐證券策略亞太區主管林傳英解釋，大型內地科網股受惠美債孳息向下及內地經濟回穩，或可看高一線，惟地產及銀行受制於息口問題。該行同時建議「增持」中國股市，認為境內旅遊以至大型建築行業盈利能力不俗。

此外，滙豐環球研究亞洲首席經濟師兼亞太區聯席主管范力民提及，要留意內地未來會否更加力度推出刺激措施，尤其是樓市方面的招數，因看到內地新樓銷售等略有起色，但並非已屆轉捩點，預期內地今年全年經濟增長4.9%。

瑞銀則估計，下半年助力推升A股市場的長線資金主要來自交易所買賣基金(ETF)和險資，但相關資金對估值的推動力是緩慢漸進，故下半年A股估值只會小幅回升。

滙豐環球研究認為，減息對內銀淨息差壓力主要體現在第四季，惟低息環境可能意味銀行股息率更具吸引，故予建行、中行及招行「買入」評級。

此外，金管局數據顯示，本港銀行周一向金管局貼現窗借取18.01億元隔夜流動性，金額為一個月來最大。