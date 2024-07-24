【專家樓評】張顥曦：斜槓族申按揭要充分準備

近年斜槓族（Slasher）在香港愈來愈普遍，他們不固定受薪於單一職業，而是身兼數職，可能同時從事攝影師、模特兒或補習老師等。斜槓族通常為自僱形式，工作多樣化，時間亦更具彈性。然而，當他們想置業及承做按揭時，由於沒有穩定收入及正規的入息證明，銀行一般較難評估其還款能力，因此申請按揭時會變得舉步維艱。今期為這類人士拆解如何更易獲得批核的方法。

宜保留近兩年報稅紀錄

固定收入人士在申請按揭時，只需要提供最近3個月的銀行入息證明、強積金及一年的稅單紀錄。由於自僱人士收入一般都是非固定，故銀行所需要的證明文件亦比較多，包括最近6個月的入息證明、最近一至兩個課稅年度的稅單、商業登記證及公司財務報表情（如有）等。

若借貸人是以現金或支票出糧，建議養成每月定時入帳的習慣，並保留至少半年或以上的紀錄，以作收入證明，另亦建議保留至少兩年的報稅紀錄，如文件充分證明其借貸能力，便可增加按揭批核的成功率。如借貸人自設公司，並能夠提供商業登記證明、最近兩年公司的財務報表及利得稅單，以及最少6個月的流水帳，亦能大大提高申請按揭的成功率。此外，如借貸人其職業屬於專業人士如跳舞或瑜伽導師，其專業資格及職業證明亦有助銀行評估按揭申請人的還款能力。

可透過按保做八成按揭

按揭成數方面，自僱人士同樣可以透過按揭保險計劃申請高成數按揭，但因收入非固定，最高只能借八成按揭。借貸人未能提供入息證明，亦可透過「淨資產」作為申請按揭，雖可不需要入息、稅單等證明，惟按揭成數較以入息為基礎的低，最多只能承做六成按揭。

銀行審批斜槓族這類自僱人士的按揭申請會較固定入息人士嚴緊，加上每間銀行對其按揭批核準則均有不同，這類人士需要更多準備工夫作事前處理，建議可先向大型按揭轉介公司尋找協助。

經絡按揭轉介營運總監 張顥曦