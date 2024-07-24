ASMPT第2季少賺56%　第3季銷售收入預測遜預期

上半年銷售收入為64.8億元，按年跌17.1%。新增訂單總額為63.2億元，按年跌3.6%。毛利率為40.9%，按年升67點子。經營利潤率為5.8%，按年跌512點子。於2024年6月30日，未完成訂單總額為64億元。

集團指由於消費者消費意欲溫和及工業和汽車市場放緩，整體半導體市場的復甦速度較預期緩慢，預期半導體解決方案分部主流業務需要比預期更長時間才能復甦，表面貼裝技術解決方案分部在短期內將繼續面臨市場放緩的勢態，惟集團對其先進封裝近期的業務前景仍繼續保持樂觀。

鑑於市場持續變化，集團預期第3季度銷售收入將介乎於3.7億至4.3億美元之間，以中位數計按年跌9.9%，按季跌6.4%。按季下降主要是由於表面貼裝技術解決方案分部的銷售收入下降所致。