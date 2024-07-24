Tesla上季純利遜色　Robotaxi推遲至10月發布　股價市後插8%

美國電動車製造商特斯拉(Tesla)第二季盈利遜預期之餘，行政總裁馬斯克更在業績會議開始時，宣布無人駕駛的士(Robotaxi)發布會從原本8月8日，押後至10月10日。Tesla股價在市後延長交易時段即插近8%，報227.25美元，全日收市也跌逾2%至246.38美元。

市場關注無人駕駛的士進度，被問到股東幾時可以透過Robotaxi出行，馬斯克表示如果不可以在明年實現，會感到震驚，並首次承認過去預測太樂觀。公司在業績報告中指，無人駕駛的士推出的時間，取決於技術進展及監管批准，鑑於其潛力巨大，公司正積極把握機會。

Tesla第二季業績未如理想，Tesla純利14.78億美元，按年下挫45%；以非通用會計準則(Non-GAAP)計的經調整純利下跌42%至18.12億美元；每股經調整純利52美仙，差過市場預期的62美仙；毛利率18%，跌0.2個百分點；經調整EBITDA毛利率更勁跌4.3個百分點至14.4%。

期內，總收入按年增長2%至255億美元，預期為247.7億美元。其中，汽車收入跌7%至198.78億美元；儲能收入30.14億美元，升一倍；服務及其他收入26.08億美元，升21%。

Tesla在業績報告中表示，雖然經營環境困難，不過第二季仍實現創紀錄的季度收入。隨着消費者情緒改善，第二季汽車交付量反彈，並推出具吸引力的融資方案，以抵銷高息的影響。

Tesla並提到，現時正以長遠規劃來管理產品組合，並專注於增加銷售，擴充工廠及產生足夠現金流，以投資於未來增長。重點仍是降低公司成本，包括減低每輛車的銷售成本(COGS)，拓展傳統的硬件業務，以及加快發展人工智能(AI)驅動的產品及服務。