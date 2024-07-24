調查：各國央行計劃進一步增加歐元和人民幣倉位

一項調查顯示，各國央行正計劃在未來一年進一步增加對歐元和人民幣的倉位；其中，70%受訪儲備管理人正在投資或考慮投資人民幣。

瑞銀發表2024年全球儲備管理人調查(UBS Annual Reserve Manager Survey)結果。雖然美元在外匯儲備中的主導地位仍在持續，受訪者的平均美元持有份額為55%。受訪者亦正在投資或考慮投資人民幣；長期（10年期）來看，受訪者平均人民幣目標配置佔總儲備的百分比為5.0%。

43%的受訪者認為，未來5年央行貨幣多元配置仍將以美元為中心，26%的受訪者認為配置將呈現美元、歐元、人民幣多極化格局。

對宏觀經濟及金融市場方面，各國央行對全球前景持樂觀態度。受訪的儲備管理人中僅有13%認為全球仍面臨經濟衰退的風險；2023年則為56%。三分之二（66%）的受訪者認為軟著陸是最有可能的情形。

68%的受訪者認為全球已經進入了高通脹時期，並認為較高的通脹將會持續更長時間；結果與2023年調查一致，各國央行仍認為地緣政治是最大風險點。87%的受訪者再次將地緣政治衝突的進一步升級視為主要擔憂（2023年：75%，2022年：80%）。