星凱‧堤岸累售1167伙　推「租務組合拳」優惠

中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，周三(24日)公布日內會更新價單，為指定單位提供「家具套餐」。中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，適逢暑假租務旺季，特別推出「租務組合拳」優惠，包括向買家送出兩年的管理費，差餉及地租。

他續指，目前有約4至5組具內地背景的準買家，有意購入單位，最快下周初公布銷售安排。項目已屆現樓，由開售至今累售1,167伙，套現約123億元。他預計，下半年樓市會平穩向好，若9月啟動減息後，估計氣氛將會扭轉。而11月的美國大選結果塵埃落定後，第四季樓價或會有2至3%升幅，預料明年初市況會更好。旗下大坑道重建項目提供約100伙，有機會明年推出。

中洲置業助理營銷策劃總監符錫龍指，將會提供家具套餐的單位有55伙，包括19伙開放式戶及36伙一房單位，折實價逾480萬元起。同時，買家可選擇2%折扣，又或獲贈兩年的管理費，差餉及地租。

項目同時聯同中原地產推出相關租務優惠。該行新界東高級資深營業董事余志偉表示，由即日起至2024年8月31日，經該行購入單位，並於入伙後半年內經該行成功租出單位，首10名大專師生租戶將可獲贈1個月租金，而中原測量師行亦會為業主提供兩年免費租務管理服務，優惠總值達88,200元，名額有限，送完即止。

中原地產大埔及新界東豪宅區高級營業董事黃澤文表示，樓盤由去年6月入伙至今，已錄近340宗租賃成交，本月屋苑暫錄約45宗，較上月全月錄18宗升1.5倍，平均實用呎租約48元水平，當中近七成屬內地生或專才客戶。現時市場約有20個租盤，一房單位租金每月約18,000元起。