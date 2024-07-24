北角城中心商舖意向價調升兩成至4.2億　呎價約1萬

有市區貼鄰港鐵站的大型商舖放售，北角英皇道250號北角城中心部分地下及部分1樓零售樓面，最新意向價4.2億港元，平均呎價約10,282元。

據了解，上述舖位於本周二(23日)原以意向價3.5億元放售，較近15年前原先購入價略低，不過，由於市場反應理想，業主遂調升叫價約兩成。

高力承業主命委託代理出售上述物業，該大廈樓高23層，地下至3樓為零售用途，4樓以上為寫字樓單位。是次出售項目總面積逾40,800方呎，其中，地下面積約20,722方呎，1樓面積約20,124平方呎，現時出租率達100%，租金回報率逾4厘。

該公司香港資本市場及投資服務部主管翟聰表示，物業位於港鐵炮台山站B出口旁，舖位門面連商場入口超過75方呎，面向英皇道。現時地下租客為連鎖化妝品、健康用品店、連鎖快餐及外資銀行等，每個舖位均設獨立入口；而一樓商舖亦包括多元化商戶，如中西醫診所、理髮店及大學專業進修學院等，場內設有扶手電梯及升降機連接寫字樓樓層。

資料顯示，上述放售的北角城中心舖位於2009年10月以約3.55億元購人，現時叫價高出約6,500萬元，升幅約18.3%，據悉，該項目業主為錦華集團。