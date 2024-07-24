屋宇署5月批出14份建築圖則　包括港島區多個豪宅項目

屋宇署於5月批出14份建築圖則，包括9項住宅及商住發展，其中，會德豐地產堅尼地城西寧街及域多利道住宅項目，獲准發展兩幢樓高25層的分層住宅，另設4層平台及兩層地庫，住宅樓面約234,010方呎，另設約13,884方呎商業面積，項目將提供住客休憩設施及公共交通交匯處等設施。

港島區亦有多個豪宅項目獲批圖則，山頂馬己仙峽道30至38號，獲准重建為4幢樓高2至3層的住宅，另設低層地下樓層，總樓面約48,773方呎。南區大潭道19號項目，亦准於一層低層地下之上，興建1幢7層高住宅，樓面面積約12,598方呎。渣甸山白建時道41至45號項目，則可發展為1幢5層高住宅樓宇，總樓面約9,542方呎。

新界區亦有不少項目獲准發展，其中一個位於粉嶺烏鴉落陽的發展項目，可興建4幢樓高32層的商住大樓，並會採用組裝合成建築法，住宅樓面約932,094方呎，商業樓面約185,954方呎。

此外，沙田恒樂里5號獲批重建為1幢樓高8層的住宅，同時提供一座兩層高會所，另設一層地庫，樓面面積約124,452方呎。