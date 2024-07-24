海之戀一房海景戶減至710萬沽 呎價18159元

二手業主接受現實，紛紛減價出貨。荃灣海之戀一房海景單位，約4個月減價90萬元，以710萬元沽出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原袁廣達表示，鰂魚涌華蘭花園雅蘭閣低層F室，實用面積約382方呎，兩房間隔，以506萬元成交，呎價約13,246元，新買家為用家，原業主則於1985年以30.7萬元一手買入，約39年單位帳面升值逾15倍。

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九龍區

●利嘉閣陳炳南指，長沙灣碧海藍天6座中層D室，實用面積約505方呎，兩房間隔，以698萬元售出，呎價約13,822元，原業主在2008年以約320萬元買入，帳面獲利約378萬元。

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新界區

●中原伍潔玲稱，荃灣海之戀8座低層C室，實用面積約391方呎，一房間隔，望汀九海景，今年3月叫價800萬元，6月調低至760萬元，仍未見實在買家，進一步下調至720萬元，最終以710萬元沽出，呎價約18,159元，新家屬上車客，於外區租樓多時。

●利嘉閣陳志偉指，屯門公屋山景邨景美樓中高層B2室，實用面積約296方呎，兩房間隔，6月初於未補價第二市場叫價115萬元，最終以85萬元成交，呎價約2,872元，新買家為白居二客。

●祥益黃文樂表示，屯門寶怡花園3座高層H室，實用面積約480方呎，兩房間隔，原業主增加議幅，累積減價達40萬元，決定以380萬元沽貨，呎價約7,917元。

●中原鍾宏遠指，屯門澤豐花園3座中層H室，實用面積約579方呎，三房間隔，已補價自由市場叫價450萬元，經議價後，減價32萬元，至418萬元沽出，呎價約7,219元，樓價屬2016年水平。

●中原楊頌堯指，大埔花園N座低層1室，實用面積約859方呎，套三房間隔，放盤時叫價約810萬元，議價後以759萬元易手，呎價約8,836元，新買家為區內家庭客。

●中原吳華彩稱，火炭駿景園10座中層D室，實用面積約1,039方呎，套三房及工人套房間隔，叫價約1,230萬元，議價後以1,158萬元沽出，呎價約11,145元，新買家為區內家庭客。

●美聯羅航星表示，沙田溱岸8號3座高層E室，實用面積約509方呎，兩房間隔，叫價900萬元，終以850萬元售出，呎價約16,699元，原業主於2016年6月以579.9萬元購入。

●利嘉閣馮澤源指，大圍柏傲莊II的7A座中低層A室，實用面積約664方呎，叫價1,320萬元，單位仍有租客居住，交吉以1,298萬元售出，呎價約19,548元。

●中原黎宗文表示，大圍7月暫錄約27宗二手買賣，其中居屋富嘉花園3座低層E室，實用面積約484方呎，兩房間隔，已補價自由市場叫價約710萬元，其後減至668萬元，議價後以600萬元易手，呎價約12,397元，原業主則於2019年購入，帳面蝕讓約45萬元。

●世紀21奇豐莊瑞生指，馬鞍山居屋錦泰苑H座中層3室，實用面積約526方呎，兩房間隔，望園景，放盤3個月，未補價第二市場叫價520萬元，微減38萬元，以482萬元成交，呎價約9,163元。

●世紀21奇豐張翠珊表示，馬鞍山曉峯灣畔3座低層F室，實用面積約482方呎，兩房間隔，望園景，放盤兩個月，叫價538萬元，終減價33萬元，以505萬元成交，減幅約6.1%，呎價約10,477元。

●世紀21奇豐蔡蓓指，馬鞍山新港城K座中層6室，實用面積約374方呎，兩房間隔，望山景，以500萬元獲買家承接，呎價約13,369元，原業主於2012年3月購入，當時作價296萬元，持貨約12年帳面獲利204萬元。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢清水灣五塊田村雙號全幢村屋，四房連工人房間隔，望山景，連天台，原先叫價2,200萬元，減價50萬元，以2,150萬元成交，減幅2.3%，原業主於1991年9月以320萬元購入，約33年帳面升值約5.7倍。

●世紀21將軍澳魏仕良稱，將軍澳居屋廣明苑G座中層13室，實用面積約535方呎，兩房間隔，7月於未補價第二市場叫價430萬元，一口價減35萬元，綠表客以395萬元購入，減幅約8.1%，呎價約7,383元。

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