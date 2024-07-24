【零售響警】759阿信屋母企去年盈轉虧　錄虧損2981萬

過去一年，該企指，零售業務分部收益跌逾一成，主因疫後入夜後各分店人流未恢復至疫情前水平，導致晚上8時後收益持續低迷，及全面通關後港人離港及外遊數字持續增加，旗下零售業務的節日假期銷售額表現與過往相距甚遠，反映留港消費人數明顯較疫情前為低。

電子元件製造業務方面，面對製造業務前景不明朗，集團進行一項節省成本之方案，期內關閉一家新加坡全資附屬之運作，其功能即時由中山總廠接手，但需為調整方案作出一次性非經常性重組費用約287.5萬元，促使本年度製造業務分部經營虧損擴大至1,746.1萬元，按年增逾13%。

同時，受到中港物業市場的向下調整勢頭影響，集團投資物業在綜合收益表中錄得約253.8萬元公平值虧損。