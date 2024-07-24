美股納指跌321點　Tesla暴瀉逾一成

美股3大指數周三早段偏軟，道指跌106點，報40,251點；標指跌56點，報5,499點；以科技股為主的納指跌321點，報17,676點。

諾偉(Nuveen)首席投資官Saira Malik指出，隨着聯儲局言論措辭趨於「鴿派」和通脹數據趨向溫和，反映當局正在逐步接近減息階段，市場目前預計9月會議減息機率達到百分之百。她看好證券化資產、優先證券、優先貸款和高收益市場等領域，並指目前可能是考慮延長投資組合固定收益存續期的大好時機，投資者可將部分資產轉出短期債券與現金，以多元化的債券作為補充。

在挑選債券的策略方面，她看好非經濟周期行業以及財務狀況穩健的優質發行人，在部分資產價格已大幅調整的行業中，亦有優秀的公司能提供極具吸引力的總投資回報。

巴克萊銀行預計，由於大型科技公司盈利增長強勁，上調今年底標指目標至5,600點。瑞銀財富管理則維持5,900點的預測，並指聯儲局減息、經濟增長穩健、人工智能(AI)投資增加等因素會繼續支撐股市表現。

企業消息方面，電動車公司特斯拉(Tesla)業績表現遠遜預期，並且推遲了Robotaxi的發布時間至今年10月，其股價早段曾挫10.66%，至220.12美元。

美國電話電報(AT&T)上季收入按年微跌0.4%至297.97億美元，純利按年挫20.08%至35.97億美元。期內流動用戶收入按年增長3.37%，月費用戶淨增41.9萬戶。該公司股價早段曾升3.51%。