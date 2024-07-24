紅磡已入伙項目直接割價逾三成出售
2024年07月24日 22:05
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再有發展商劈價推售貨尾，紅磡入伙數年的項目將4伙單位直接割價逾三成，減價後售價由670萬元起。
●屯門意嵐次輪暫收逾7,900票
旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第1期意嵐，周三(24日)公布截至下午6時，次輪銷售已接獲逾7,900張入票，大部分均屬上周首輪銷售向隅客的重新入票，亦即「復活票」，按本周六以價單形式發售139伙計，暫已錄得超額認購逾55倍。
●紅磡環海·東岸4伙一房劈價逾三成
九龍建業(00034)旗下入伙逾5年半的紅磡環海·東岸，周三(24日)修訂3張價單，將4伙一房單位的售價削減逾三成，個別單位減價逾320萬元。上述單位實用面積皆為375方呎，定價由原本介乎955.7萬至1,010.6萬元，現時下調到670萬至687.2萬元，不設折扣，最新呎價為17,867至18,325元。
●沙田星凱‧堤岸推「租務組合拳」優惠
中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，昨日更新價單，為指定單位提供「贈送免費家具組合優惠」。該公司營銷策劃總監楊聰永指，是次推出「租務組合拳」優惠，新買家同時可享首兩年豁免差餉、地租及管理費，或選擇額外2%折扣。指定單位包括19伙開放式戶及36伙一房單位，最快下周初公布新一輪銷售安排。項目同時夥同中原地產推出相關租務優惠。
●西南九龍維港滙四房成交價4,638萬元
信和置業(00083)及會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙，於今(24日)售出維港滙II第1座18樓B室，實用面積1,432方呎，四房間隔，以4,638萬元沽出，呎價約32,388元。發展商指，項目於7月至今沽出14伙，總成交金額逾3.8億元。
●屯門NOVO LAND第3B期7月累沽41伙
新鴻基地產(00016)發展的屯門兆康NOVO LAND第3B期，周三(24日)增添3宗成交，共涉及1,517.46萬元，7月至今累沽約41伙。最新售出的單位包括Fiskars 第2B座的5樓G室，實用面積418方呎兩房，成交價491.14萬元，呎價約11,750元。
●石硤尾緹外四房戶成交價2.3億元
嘉里建設(00683)旗下石硤尾龍駒道3號緹外，周三(24日)錄得月內第3宗成交，通過招標售出第3座3樓A室分層單位，實用面積4,483方呎，屬四房四套房另加雙工人房間隔，連同兩個車位以2.3億元成交，呎價約51,305元。
●啟德跑道區柏蔚森I單日沽兩伙
新世界發展(00017)及遠東發展(00035)合作發展的啟德跑道區柏蔚森I，今(24日)錄得兩宗成交，共涉1,082.8萬元。其中包括日前交易告吹的6座5樓N室，實用面積276方呎，一房間隔，最新以447.5萬元重新再沽出，呎價約16,214元。
●日出康城PARK SEASONS高層兩房呎售14,927元
會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，周三(24日)錄得第2A座56樓C室的成交，實用面積453方呎，屬高層兩房單位，成交價676.2萬元，呎價約14,927元。發展商指，整個SEASONS系列項目至今售出781伙，套現近49.2億元。
●何文田VAU Residence兩房售821萬元
萬科香港發展的何文田VAU Residence，今(24日)以821.4萬元沽出19樓H室，單位實用面積 388方呎，採兩房間隔，呎價約21,170元。
●大埔白石角朗濤花園複式戶6,160萬元沽
鷹君(00041)旗下已屆現樓的大埔白石角朗濤，周三(24日)招標沽出一伙花園複式戶，屬一周之內第2宗，合計總成交金額逾1.1億港元。是日最新售出的單位為H1座Garden Duplex(GD 2)低座花園複式戶，實用面積2,775方呎，另設824方呎私人花園，成交價6,160.5萬元，呎價約22,200元。
●將軍澳海茵莊園高層開放式戶售410萬
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，今(24日)售出1座37樓A3室，實用面積203方呎，屬高層開放式戶，成交價410.3萬元，呎價約20,212元。發展商指，項目於年初至今共售出298伙，套現近15.5億。
●沙田柏傲莊III累錄476宗終止交易
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，今(24日)新增一宗終止交易個案，為第8B座50樓F室，實用面積359方呎，一房間隔，原本在2021年6月以903.8萬元成交，呎價約25,175元。該盤自公布拆卸重建後，至今已錄得476宗終止買賣個案，佔成交量846宗約56%，而涉及總成交金額逾72億。