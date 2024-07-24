紅磡已入伙項目直接割價逾三成出售

再有發展商劈價推售貨尾，紅磡入伙數年的項目將4伙單位直接割價逾三成，減價後售價由670萬元起。

●屯門意嵐次輪暫收逾7,900票

旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第1期意嵐，周三(24日)公布截至下午6時，次輪銷售已接獲逾7,900張入票，大部分均屬上周首輪銷售向隅客的重新入票，亦即「復活票」，按本周六以價單形式發售139伙計，暫已錄得超額認購逾55倍。

●紅磡環海·東岸4伙一房劈價逾三成

●沙田星凱‧堤岸推「租務組合拳」優惠

中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，昨日更新價單，為指定單位提供「贈送免費家具組合優惠」。該公司營銷策劃總監楊聰永指，是次推出「租務組合拳」優惠，新買家同時可享首兩年豁免差餉、地租及管理費，或選擇額外2%折扣。指定單位包括19伙開放式戶及36伙一房單位，最快下周初公布新一輪銷售安排。項目同時夥同中原地產推出相關租務優惠。

●西南九龍維港滙四房成交價4,638萬元

●屯門NOVO LAND第3B期7月累沽41伙

●石硤尾緹外四房戶成交價2.3億元

●啟德跑道區柏蔚森I單日沽兩伙

●日出康城PARK SEASONS高層兩房呎售14,927元

會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，周三(24日)錄得第2A座56樓C室的成交，實用面積453方呎，屬高層兩房單位，成交價676.2萬元，呎價約14,927元。發展商指，整個SEASONS系列項目至今售出781伙，套現近49.2億元。

●何文田VAU Residence兩房售821萬元

萬科香港發展的何文田VAU Residence，今(24日)以821.4萬元沽出19樓H室，單位實用面積 388方呎，採兩房間隔，呎價約21,170元。

●大埔白石角朗濤花園複式戶6,160萬元沽

●將軍澳海茵莊園高層開放式戶售410萬

●沙田柏傲莊III累錄476宗終止交易