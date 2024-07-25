東方日報B1：港股3個月低　內需閉翳

近期市場資金傾向規避風險，隨着內地經濟持續不景氣，加上日圓匯價進一步反彈，港股氣氛同樣受到影響。恒指周三創3個月收市新低，又再失守250天牛熊線(約17,454點)，收報17,311點，跌158點或0.91%，連跌兩日，成交只有868億元，沽空比率為18%。至於「北水」更由買轉沽，昨日淨流出7,584萬元，結束連續4日錄淨流入的趨勢。

此外，中國人民銀行深圳市分行、國家外匯管理局深圳市分局周三提及，「跨境理財通」試點優化升級，目前深圳地區共有5.8萬名個人投資者參與試點，跨境收付金額合計302億元人民幣，佔大灣區投資者總人數45.9%。