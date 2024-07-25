東方日報B1：港股3個月低 內需閉翳
2024年07月25日 00:05
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恒指周三受壓，大市成交額只有868億元。(中新社)
近期市場資金傾向規避風險，隨着內地經濟持續不景氣，加上日圓匯價進一步反彈，港股氣氛同樣受到影響。恒指周三創3個月收市新低，又再失守250天牛熊線(約17,454點)，收報17,311點，跌158點或0.91%，連跌兩日，成交只有868億元，沽空比率為18%。至於「北水」更由買轉沽，昨日淨流出7,584萬元，結束連續4日錄淨流入的趨勢。
一批內需、消費股愈跌愈有，其中農夫山泉(09633)、周大福(01929)及華潤啤酒(00291)股價不僅創52周新低，3隻股份連同百威亞太(01876)更包辦跌幅首4大藍籌，跌幅介乎5.1至7.1%不等。農夫山泉創歷史新低的原因是市傳桶裝水加價兩成，有經銷商棄售。
除了內需板塊，新經濟股周三午後同樣跌勢加劇，拖累恒生科技指數跌53點或1.52%，收報3,491點，是4月23日以來最差。美團(03690)股價單日下挫4.06%，收報113.3元；騰訊控股(00700)跌0.81%，收報363.2元。不過，受惠同業音樂串流服務商Spotify盈利創新高，騰訊音樂(01698)逆市升4.07%。
一眾內銀股股價亦繼續攀升，4大行之一的農業銀行(01288)見兩個月高位，收升2.02%，報3.53元。里昂提及，考慮到股息回報和全年盈利穩定性，看好農行及建設銀行(00939)，又估計中國人民銀行會在貸款市場報價利率(LPR)和存款定價採取更多行動，從而優化利率傳導。
此外，中國人民銀行深圳市分行、國家外匯管理局深圳市分局周三提及，「跨境理財通」試點優化升級，目前深圳地區共有5.8萬名個人投資者參與試點，跨境收付金額合計302億元人民幣，佔大灣區投資者總人數45.9%。